Вашингтон хочет, чтобы визит состоялся, когда будет окончательно согласовано соглашение о ресурсах.

В Белом доме пока не видят смысла в приезде президента Украины в США и встрече с Дональдом Трампом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома, имя которого не называется.

По его словам, последние комментарии Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что соглашение по полезным ископаемым до конца не согласовано.

"Если украинский лидер говорит, что соглашение не завершено, я не понимаю, почему приглашение имело бы смысл. Ожидается, что он приедет для того, чтобы признать окончательную договоренность, и он не имеет окончательной договоренности, по его собственным словам", - сказал представитель администрации США.

Видео дня

Зеленский планирует визит в США

Как писал УНИАН, накануне из анонимных источников стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский планирует поехать в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Это должно произойти после того, как предварительно будет согласовано соглашение об украинских ресурсах.

Сегодня Зеленский заявил, что удалось согласовать рамочное соглашение о ресурсах. Но конкретные детали и в частности гарантии безопасности Украине надо обсуждать дальше.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский подтвердили, что их встреча в ближайшее время возможна, но детали еще согласовываются.

Вас также могут заинтересовать новости: