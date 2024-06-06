ООН празднует 'день русского языка' в годовщину уничтожения Каховской ГЭС: Сеть негодует

В ООН говорят, что этот "праздник" у них происходит каждый год 6 июня.

В годовщину уничтожения россиянами Каховской ГЭС и на фоне жестоких боев на фронте в Украине ООН отмечает "День русского языка". Соответствующее сообщение размещено на странице ООН в сети Х.

"Русский язык является одним из шести официальных языков ООН. Ежегодно 6 июня ООН отмечает День русского языка", - говорится в сообщении.

Здесь же подписчикам англоязычной страницы ООН предлагают перейти на русскоязычную страницу, чтобы следить за новостями о работе ООН на русском языке.

Видео дня

В комментариях под этим сообщением полно гневных реакций от пользователей соцсети.

"ООН, что дальше? День Гитлера?" - возмущается пользователь с финским и украинским флажками возле никнейма.

Другой пользователь прикрепил к своему комментарию фотографию украинца, который вернулся из российского плена - истощенного и похудевшего до состояния "живой скелет".

"Предполагаю, что те, кто пытал парня, владели одним из шести официальных языков ООН", - написал он под фото.

Также немало пользователей указали, что именно в этот день ровно год назад россияне устроили крупнейшую техногенную катастрофу в истории после аварии в Чернобыле - на Каховской ГЭС.

Война в Украине и деятельность ООН

Как писал УНИАН, украинские официальные лица неоднократно критиковали ООН за полную неспособность остановить российскую агрессию в Украине. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица критиковал за бездействие генерального секретаря Антониу Гутерреша персонально.

Показательно, что ООН официально осудила удар украинских дронов по заводу, где производят дроны-камикадзе "Шахед" в Татарстане в начале апреля.

Правда ООН официально констатирует российские военные преступления в Украине, что на самом деле важно. Однако дальше фиксации преступлений дело в ООН не идет.

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