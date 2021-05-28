Белорусы разделились в отношении к авиационной блокаде: одни рады, другие злятся на ЕС за потерянный способ бегства от Лукашенко.

Европейские авиакомпании больше не выполняют рейсы в Беларусь, которые ранее были одним из не многих способов убежать от репрессивного государства. На суше границы еще до того стали плотнее закрытыми. Теперь многие белорусы боятся возвращения в их страну "Железного занавеса" в духе СССР.

Западные лидеры призвали к ужесточению санкций и ввели жесткие ограничения для авиации после того, как белорусское правительство заставило пассажирский самолет Ryanair приземлиться в Минске. Это было сделано для того, чтобы арестовать журналиста Романа Протасевича. Так что теперь, как пишет CNN, миллионы белорусов ждут тревожное будущее.

"Мы отрезаны от всего мира. Лукашенко делает все возможное, чтобы изолировать страну и вернуть Железный занавес. Я не чувствую себя будто в ловушке, но и свободы тоже здесь нет. Все мои друзья боятся за будущее страны... Мы все очень благодарны за международную солидарность и поддержку", - сказал 54-летний житель Минска по имени Николай.

Лидеры ЕС в понедельник запретили "Белавиа" входить в европейское воздушное пространство, а также призвали перевозчиков избегать Беларусь. Многие компании, среди которых Finnair, Air France и KLM, прислушались к призыву. Но для белорусов внутри страны новые ограничения еще больше сократят то, что у них осталось от свободы под властью Александра Лукашенко.

Читайте такжеRzeczpospolita: Россия пытается заработать на авиационной изоляции БеларусыС октября прошлого года Беларусь частично закрыла границы на суше для своих граждан, которые хотят уехать из страны. Правительство объяснило это необходимостью сдержать пандемию COVID-19. На самом же деле, по словам критиков, это лишь попытка Лукашенко укрепить свою 27-летнюю хватку на горле страны после сомнительных президентских выборов прошлого августа. После них в Беларуси вспыхнули крупнейшие массовые протесты за последние годы.

Новые ограничения на пересечение границы ввели Польша, Литва, Латвия и Украина, но не Россия, что указывает на тесные связи Лукашенко с Владимиром Путиным. Внутри Беларуси царят смешанные чувства из-за новых запретов полетов.

"Абсолютная беспомощность"

IT-специалистка из Минска на условиях анонимности сказала CNN, что чувствует себя "абсолютно беспомощной" после того, как жестокие разгоны протестов заставили ее семью бежать из страны.

"Милиция задерживает людей прямо в их районах. А репортажи о жестоком обращении в тюрьмах ужасны", - сказала собеседница издания.

Она рассказала, как расплакалась, когда услышала об аресте журналиста Романа Протасевича. Женщина думает, что его могут казнить. Теперь запрет летать в Беларусь подорвал ее планы в июне переехать в соседнюю страну, где она нашла работу. Ее рейс компании "Белавиа" отменен. Но она все еще может поехать наземным транспортом, поскольку предложение трудоустройства еще в силе. Но ее мужу придется рискнуть и попытаться покинуть Беларусь через Москву. Женщина убеждена, что запрет авиарейсов - это небольшая цена за будущее страны.

Читайте такжеBloomberg: Поведение Беларусы ставит под угрозу будущее глобальной авиации"Если такие запреты помогут Европе обратить внимание на то, что происходит здесь, я готова перетерпеть эти неудобства", - сказала белоруска, добавив, что надеется на введение "более существенных" санкций.

Путей для побега все меньше

Но не все такие терпеливые. По словам женщины, среди ее друзей продолжаются постоянные разговоры о необходимости уехать из Беларусь. И новости о том, что один из последних способов сбежать теперь недоступен, спровоцировали тревогу. Ведь все хотят знать, что могут уехать, если придется. Поэтому некоторые люди очень злятся на европейских политиков за их решение.

31-летний Алесь сказал CNN, что " многие люди рады, что Запад, наконец, делает что-то существенное. Однако, не мало и тех, кто встревожен потерей возможности полететь в страны ЕС или в Украину". Из-за закрытия наземных границ самолет оставался для многих единственным способом покинуть страну. Пока еще есть возможности полететь транзитом через Россию. Но это дороже и дольше.

"Просто сейчас все белорусы - заложники режима Лукашенко. И он единственный виноват в международной изоляции Беларуси, которая постоянно ухудшается", - добавил Алесь.

Читайте такжеДействия Беларусы поставили под угрозу жизнь пассажиров и экипажа самолета Ryanair - НАТОАнастасия из Минска, которая отказалась называть фамилию из соображений безопасности, сказала CNN, что "нужно было не ждать момента, когда на много лет станет невозможно уехать, как это было под Железным занавесом во времена СССР". По словам Анастасии, она с мужем Владимиром довольны реакцией ЕС.

"Мы считаем, что террористы захватили власть в нашей стране. И с ними нужно обращаться как с террористами", - сказала женщина.

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске

Читайте такжеПутин встретится с Лукашенко 28 мая после ареста ПротасевичаНа днях, 23 мая, Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. На родине ему грозит смертная казнь.

Экстренную посадку самолета власти Беларуси аргументировали тем, что на борту находится бомба.

Но в Швейцарии опровергли это, сообщив, что сообщение об угрозе взрыва было отправлено уже после разворота самолета в сторону Беларуси.

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Перевод: Лесь Дымань