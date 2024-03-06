Оружейная компания намерена создать совместное предприятие с "Укроборонпромом".

Один из крупнейших европейских производителей оружия намерен помочь Киеву нарастить собственное производство тяжелых боеприпасов. Компания Czechoslovak Group AS планирует инвестировать "сотни миллионов евро" в Украину.

Миллиардер и главный исполнительный директор Михал Стрнад заявил, что CSG ведет переговоры с государственным оружейным концерном "Укроборонпром" о создании совместного предприятия и ищет подходящие площадки для производства артиллерийских и танковых снарядов, а также тяжелого оборудования.

По его словам, только CSG увеличила производство крупнокалиберных боеприпасов на своих заводах в Словакии, Испании и Сербии более чем в 10 раз с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году.

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"Нелегко управлять таким быстрым ростом. Если у нас будет соглашение, мы передадим наши технологии Украине. Таким образом, мы могли бы использовать их возможности и их людей для наращивания производства артиллерийских и танковых боеприпасов", - цитирует миллиардера издание Bloomberg.

Помимо боеприпасов, CSG производит военные и гражданские грузовики Tatra, бронеавтомобили и колесные самоходные гаубицы, а также модернизирует советские танки Т72 для украинской армии. Чтобы удовлетворить растущий мировой спрос, компания строит новые производственные цеха в Чехии и рассчитывает в следующем месяце завершить сделку по приобретению за 1,9 миллиарда долларов бизнеса по производству малокалиберных боеприпасов американской компании Vista Outdoor Inc.

До сих пор CSG полагалась в основном на кредиты местных банков, но после сделки с Vista она намерена рефинансировать весь свой долг за счет синдицированных кредитов, а также международных облигаций в евро и долларах, по словам Стрнада.

Оружие для Украины - послдение новости

Ряд стран ЕС объявили, что готовы присоединиться к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины. Так, Бельгия решила выделить 200 миллионов евро на эту цель.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе, которая призвана ответить на нехватку боеприпасов.

Кроме того, Германия также решила присоединиться к инициативе Чехии, которая предусматривает закупку 800 000 боеприпасов для Украины.

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