Эксперты отметили, что такими боеприпасами стреляют танки Leopard 1A5/A5DK.

Украинские военные используют на фронте 105-мм танковые боеприпасы бельгийского производства. Речь идет снарядах для танков Leopard 1A5/A5DK и M-55S.

Аналитики Defence Express отметили, что на обнародованных фото снаряды - экзотический бронебойно-фугасный M393A3-E HESH-T, традиционный подкалиброванный M1060A2/A3 APFSDS-T из Бельгии, а также американский кумулятивный M456A2 HEAT-T.

Принцип действия бронебойно-фугасного HESH заключается в том, что после встречи с препятствием пластичное взрывчатое вещество растекается по броне, после чего детонирует. Таким образом, пробития брони нет, но на внешней стороне брони образуются сколы и обломки брони поражают защищенное пространство.

Этот тип боеприпасов разработан в Великобритании в 40-х годах, но широкого распространения не получил, хотя входил в номенклатуру боеприпасов к танковой пушке Royal Ordnance L7, которую устанавливали на Leopard 1. Кроме того, HESH снаряды в 120-мм калибра разработаны для Challenger 1 и Challenger 2, а в 125-мм калибре - для китайского VT-4. Эти боеприпасы используются для танков Leopard 1A5 или для словенских M-55S.

В ноябре 2023 года правительство Бельгии поручило филиалу концерна KNDS изготовить 105-мм танковые боеприпасы для украинских Leopard 1 и M-55S.

Военная помощь Украине от Бельгии - последние новости

Бельгия одна из тех стран, которые не особо афишируют свою помощь Украине. Так, 16 июня 2023 года совет министров Бельгии одобрил 15-й пакет помощи Украине, в который вошла бронетехника. Речь шла о бронетранспортерах типа M113, которые бельгийская армия сняла с вооружения более 10 лет назад.

За неделю до этого правительство одобрило закупку и поставку 105-мм боеприпасов на сумму 32 миллиона евро.

8 августа 2023 стало изестно, что одна из стран выкупила у у бельгийской компании OIP Land Systems крупную партию немецких танков Leopard 1, чтобы передать Вооруженным силам Украины.

5 декабря сообщалось, что Бельгия все же даст Украине свои истребители F-16, но только в 2025 году, хотя еще полгода назад представители страны отрицали такую возможность.

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