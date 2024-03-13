У половины ракет истек срок сертификации, пишут журналисты.

Бундестаг планирует модернизировать все имеющиеся на вооружении Германии крылатые ракеты Taurus.

Как пишет Die Welt, всего есть около таких 600 систем, однако у половины из них истек срок сертификации. По их данным, эти ракеты подлежат капитальному ремонту. Министерство обороны ФРГ отказалось от комментариев.

Журналисты выяснили, что на контракт может претендовать ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем MBDA, который собирает ракеты Taurus в Баварии.

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Ранее эта компания опровергла заявление политика от Социал-демократической партии Йоханнеса Арльта о том, что передача ракет Украине поставит под угрозу обороноспособность Германии. В MBDA сказали, что могут возобновить производство Taurus в кратчайшие сроки.

Германия отказывается передать Taurus Украине

Как известно, украинские власти неоднкоратно призывали Берлин принять решение о передаче ВСУ дальнобойных ракет. На этот шаг уже пошли Великобритания и Франция.

В Министерстве иностранных дел заверяли, что украинская армия будет использовать Taurus только в пределах своих границ. Также к властям ФРГ обратились немецкие политики и дипломаты.

Несмотря на это, канцлер Олаф Шольц отказывается передавати ракеты Украине. Он объясняет это тем, что они могут достать до объектов в Москве.

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