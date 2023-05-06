Некоторые аналитики предположили, что таким образом Путин решил продемонстрировать свои "военные возможности".

Пять российских военных кораблей в сопровождении двух вспомогательных судов появились в четверг, 4 мая, в территориальных водах Великобритании, сообщает британская газета The Sun.

По данным издания, корабли были оснащены, в частности, крылатыми ракетами "Калибр", дальность полёта которых составляет 2400 километров.

Британский флот отправил вслед за российскими судами в Северное море собственный фрегат, который проследил за тем, чтобы все объекты покинули водное пространство Соединённого Королевства.

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Издание The Sun уточняет, что военные корабли РФ, которые прошли рядом с берегами Великобритании, способны нести ядерное оружие. Некоторые аналитики предположили, что таким образом Путин решил продемонстрировать свои "военные возможности".

В это время в Норвежском море проходят крупные учения НАТО по поиску подводных лодок. В тренировках принимают участие корабли из Великобритании, Германии, США и ряда других стран.

Провокации РФ - последние новости

Во вторник вечером, 14 марта, российский Су-27 протаранил американский разведовательный БПЛА MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем.

В Белом доме действия русских назвали "непрофессиональными и небезопасными". Байдена уже проинформировали об этом инциденте.

В ВСУ, в свою очередь, уточнили, что инцидент случился неподалеку от острова Змеиный, который РФ еще в 2022-м пыталась оккупировать. Вместо уничтоженного дрона Штаты отправили другой беспилотник, и он "продолжает свою работу".

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