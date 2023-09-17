Аналитик констатирует, что сейчас у Путина больше понимания стратегической ситуации, чем у западных элит.

На фоне попыток Москвы получить доступ к северокорейским запасам артиллерийских снарядов странам Запада пора признать, что надо немедленно развивать свой военный потенциал в соответствии с требованиями времени. Об этом британский военный аналитик Шон Белл написал в авторской статье для Sky News.

Он отметил, что на Западе высмеяли стремление Владимира Путина получить военную помощь от стран-изгоев Ирана и Северной Кореи, тогда как наоборот стоит сделать выводы из этого.

"Путин начал войну с 20 миллионами артиллерийских снарядов – это значительно больше, чем есть у Запада – и даже этих военных запасов кажется недостаточным", – отмечает аналитик.

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Шон Белл подчеркивает, что Россия продемонстрировала значительный успех в сдерживании НАТО от прямого вмешательства в войну, где ядерная держава атаковала своего неядерного соседа. Северная Корея и Иран, стремящиеся получить ядерное оружие, это увидели, поэтому прежнее равновесие мировой безопасности является уязвимым, нужен новый подход, считает эксперт.

Рассматривая глобальную ситуацию с безопасностью с точки зрения Великобритании, Шон Белл не дает конкретных рецептов защиты Объединенного Королевства, а лишь указывает на существующие и потенциальные слабые места, требующие внимания. А именно:

Современные военные технологии являются очень дорогими, а потому страны не могут позволить себе значительные запасы готового к использованию оружия, а промышленная база не настроена на быстрое развертывание военного производства во время войны. Поскольку военные технологии дороги, больше невозможно самостоятельно производить и танки, и самолеты, и корабли – нужно делать "трудный выбор в отношении приоритетов" в пределах оборонительных союзов. В войне против России Украина продемонстрировала впечатляющую гибкость в приспособлении к обстоятельствам и нахождении новых инструментов и тактик ведения боевых действий. Это то, чего в настоящее время не хватает британской армии. Из-за высокой цены оружия и современных взглядов на безопасность в мирное время классические военные учения все больше уступают подготовке на тренажерах. Но это в свою очередь может сказываться на качестве такого обучения. Опыт войны в Украине показал всему миру, в том числе и террористическим организациям, безумный потенциал беспилотных летательных аппаратов. Открытое западное общество пока не готово противостоять нападениям с использованием этой технологии.

"Возможно, Запад высмеивает президента Путина за его взаимодействие с Северной Кореей в отчаянных поисках оружия, но мы сталкиваемся с той же стратегической проблемой. У Путина по крайней мере есть план", – предупреждает Шон Белл.

Военные угрозы для Запада

Как писал УНИАН, на днях министр иностранных дел Чехии предупредил, что для Запада поражение Украины в войне станет катастрофой.

По крайней мере, часть американской политической элиты, даже среди республиканцев, тоже понимает опасность российской победы. Например, республиканец Майк Пенс неоднократно заявлял, что поражение Украины приведет к российскому вторжению в соседние страны, что заставит США вступить в войну напрямую.

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