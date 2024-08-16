Свои последние громкие операции обе страны готовили тайком от Вашингтона.

Украина и Израиль постепенно отдаляются от США при планировании стратегии ведения своих войн - против РФ и ХАМАС соответственно. В частности Вашингтон не предупреждали о наступлении в Курской области и ликвидации лидера ХАМАС, пишет Foreign Policy.

"Администрация Байдена, похоже, лично скептически относится к военной логике вторжения Украины в Курскую область России, по словам многих людей, знакомых с этим вопросом", - отмечают авторы публикации.

Белый дом давно обеспокоен тем, что война выходит за пределы границ Украины и может эскалировать. Из-за этих опасений возникло трение с украинскими лидерами, которые порой были возмущены недостаточным уровнем и скоростью поддержки США, а также ограничениями, которые Вашингтон наложил на ее использование.

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Как отмечает Foreign Policy, после того, как в апреле Конгресс одобрил дополнительную помощь в размере 60 миллиардов долларов, она поступала струйкой, а не потоком, разочаровывая украинских чиновников, которые приехали в Вашингтон, настаивая на большем. И администрация Байдена очень колебалась, чтобы позволить Украине использовать американское оружие для ударов по целям в России, лишь недавно несколько ослабив ограничения, чтобы позволить это при очень ограниченных обстоятельствах.

И даже сейчас, когда ВСУ вошли на российскую территорию, а россияне так и не забросали Киев ядерными бомбами, как того всегда боялся Вашингтон, запрет на использование ракет ATACMS по территории РФ до сих пор действует.

По мнению обозревателей, администрация Байдена пытается скрыть разногласия с Киевом, по крайней мере публично, чтобы не портить видимость единого фронта. Вместе с тем, как считают автор статьи, наземное вторжение ВСУ на российскую территорию, очевидно, без консультаций с Вашингтоном поставило администрацию Байдена в чрезвычайно неудобное положение.

Практически такой же является ситуация с Израилем, который, очевидно, без консультаций с США уничтожил лидера ХАМАС в Иране, поставив регион на грань большой войны.

В Foreign Policy считают, что это дистанцирование от США их союзников фактически является следствием политики Вашингтона последнего времени.

"По мере того, как Вашингтон отходит от прямых военных вмешательств за рубежом, характерных для войны с терроризмом, широкая, но устойчивая поддержка США как Украины, так и Израиля, казалось, предложила новую модель того, как США могут прийти на помощь союзникам, не [вмешиваясь собственными вооруженными силами]", - говорится в публикации.

Бои в Курской области: реакция США

Как писал УНИАН, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон не участвовал в подготовке украинской операции на территории Курской области.

В свою очередь советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби заявлял, что Украина не нарушает ограничений на использование предоставленного американцами оружия. Заявление прозвучало на фоне многочисленных свидетельств, что ВСУ пользуются американской бронетехникой на территории Курской области.

Уже после начала Курской операции США объявили о выделении нового пакета американской военной помощи Украине.

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