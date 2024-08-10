Белый дом не готов давать оценку этим событиям, пока Киев не изложит собственное видение.

Вашингтон все еще пытается понять цель украинской операции в Курской области, для чего продолжает общение с Киевом. Об этом во время разговора с журналистами сообщил советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби, сообщает "Голос Америки".

"Мы поддерживаем связь с нашими украинскими коллегами и работаем над тем, чтобы лучше понять, что они делают, каковы их цели, какова их стратегия", - заявил Кирби.

На просьбу журналистов охарактеризовать ситуацию на поле боя в Курской области он уклонился от прямого ответа.

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"Я бы воздержался от описания того, что там происходит на поле боя, пока эти разговоры [с Киевом] не завершатся, и пока мы не почувствуем, что имеем лучшее представление о том, что именно они делают", - сказал представитель Белого дома.

Вместе с тем Кирби отметил, что ВСУ пока не нарушают ограничений на использование американского оружия, наложенных ранее администрацией Байдена.

"Они используют его в зоне, где мы ранее говорили, что они могут использовать оружие США для трансграничных ударов. Конечная цель здесь - помочь Украине защитить себя, и мы просто посмотрим, что об этом скажет Украина", - сказал Кирби.

Международная реакция на события в Курской области

Как писал УНИАН, международное сообщество на удивление спокойно отреагировало на вторжение украинских войск в приграничные районы России. Например, в Германии, которая все время боялась какой эскалации, заявили, что Украина имеет право на самооборону, закрепленное в международном праве, и это право не ограничивается ее собственной территорией.

Комментируя спокойную реакцию мира, советник Офиса президента Михаил Подоляк констатировал, что мир просто "признал собаку бешеной" и считает вполне нормальным применение оружия против страны-агрессора.

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