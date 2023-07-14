Госсекретарь США считает, что Путина нужно разубедить в возможности победы.

Долгосрочные обязательства, принятые на саммите НАТО, могут стать наиболее эффективным способом убедить Путина, что он не может выиграть войну в Украине.

Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Джакарте, пишет CNN. "Обязательства НАТО могут быть лучшим способом разуверить Владимира Путина в мысли, что он каким-то образом сможет пережить Украину и пережить десятки стран, поддерживающих Украину", - сказал он.

Блинкен назвал это "вероятно, самым быстрым способом" положить конец войне. При этом он считает, что Путин попытается затянуть ее до бесконечности, несмотря на "ужасные издержки" для России.

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"Пока он продолжает верить, что каким-то образом победит, он, вероятно, будет продолжать. Его нужно разубедить в этом понятии. Эти долгосрочные обязательства в отношении безопасности Украины, а также ее экономического благополучия, а также гуманитарная помощь, вероятно, являются лучшим способом сделать это", - добавил Блинкен.

При этом госсекретарь отмечает, что решения о том, "где и чем это закончится", должны приниматься Украиной.

"Мы не видим никаких признаков того, что Россия действительно готова заняться значимой дипломатией и положить конец войне, которую она начала", - подчеркнул он.

Итоги саммита НАТО

Украина не получила во время саммита в Вильнюсе приглашение в НАТО, однако для нее согласились убрать требование о выполнении плана действий по членству. По словам генерального секретаря Альянса, стране необходимо будет выполнить ряд условий, чтобы получить приглашение.

12 июля стало известно, что лидеры стран G7 согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Президент США Джо Байден сказал, что лидеры уже сейчас берут на себя долгосрочные обязательства по безопасности страны.

Кроме того, был подписан меморандум с 11 странами, формирущий коалицию по подготовке украинских военнослужащих работе с истребителями F-16. Также союзники анонсировали новую военную помощь украинской армии.

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