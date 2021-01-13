Собака сидит на каменном блоке возле храма, дает лапу и иногда "благословляет" людей, которые проходят мимо.

В сети опубликованы видео, на которых бездомная собака "благословляет" посетителей храма Сиддхи Винаяк в Мумбаи.

Читайте такжеВ Тихом океане мужчина несколько часов держался за маяк - его собака уплыла на лодке (фото)Ролики опубликовал Arun Limadia на своей странице в Facebook.

Так, собака сидит на каменном блоке возле храма, дает лапу и иногда "благословляет" людей, которые проходят мимо.

По словам местных жителей, животное ходит в храм почти каждый день. Некоторые посетители подставляют собаке голову и даже целуют её.

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Автор: УНИАН