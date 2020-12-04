В Днепре уже трижды отлавливают четырехлапую путешественницу, которая на одном и том же месте устраивает выступление для водителей.
Читайте такжеНа Филиппинах пес-мотоциклист стал популярным тревел-блогером (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Животное приходит к любимому участку, ставит лапы на отбойник и начинает громко лаять к тем, кто мчится с одного берега на другой.
Забрать собаку с импровизированной сцены каждый раз приезжают работники зооконтроля.
Оказалось, что собаку зовут Вовча. Она стерилизована и вакцинирована. Собака живет в другом районе города, но ежедневно преодолевает шесть километров ради выступа на мосту. Путешественнице ищут новых хозяев.
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