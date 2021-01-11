В Херсоне живет собака, которая ходит в библиотеку и читает с детьми.
Читайте такжеВ Киеве пес вернулся к семье после 11 лет исчезновения (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Рыжая и пушистая Кимико - сертифицированная канистерапевтка, помогающая преодолеть трудности в чтении и общении у особенных детей. Она умеет слушать, не делает замечаний и не ставит оценок.
Владелица собаки несколько лет назад приняла участие в семинаре по канистерапии. После этого Кимико прошла курсы и теперь имеет сертификат канистерапевта. Собака работает в библиотеке уже два года.
Дети могут прийти в библиотеку и читать в своем темпе, обнявшись с собакой. Родители радуются, что теперь они уделят больше внимания книгам, чем телефонам и компьютерным играм.
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