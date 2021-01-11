Родители радуются, что теперь дети уделят больше внимания книгам, чем телефонам и компьютерным играм.

В Херсоне живет собака, которая ходит в библиотеку и читает с детьми.

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Рыжая и пушистая Кимико - сертифицированная канистерапевтка, помогающая преодолеть трудности в чтении и общении у особенных детей. Она умеет слушать, не делает замечаний и не ставит оценок.

Владелица собаки несколько лет назад приняла участие в семинаре по канистерапии. После этого Кимико прошла курсы и теперь имеет сертификат канистерапевта. Собака работает в библиотеке уже два года.

Дети могут прийти в библиотеку и читать в своем темпе, обнявшись с собакой. Родители радуются, что теперь они уделят больше внимания книгам, чем телефонам и компьютерным играм.

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Автор: УНИАН