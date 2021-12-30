РФ сама "исключила себя" из международного клуба, отметила глава МИД Германии.

Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналена Бербок заявляет, что пока не видит возможности для возвращения Российской Федерации в группу индустриально развитых стран – это "Большая семерка" (G7).

Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

"Конечно, очень болезненно, что Россия исключила себя из этого круга в результате аннексии Крыма", – сказала Бербок, вспомнив действия Москвы на крымском полуострове в 2014 году.

По ее словам, "после агрессивных действий России в 2014 году, было правильным дать четко понять, что невозможно просто продолжать экономическую повестку дня".

"В настоящее время невозможно предсказать, когда Россия сможет вернуться к этой группе – нынешняя эскалация не облегчает ситуацию", – подчеркнула глава МИД.

Читайте такжеВ Германии допустили остановку "Северного потока-2"Напомним, в 2014 году после аннексии Крыма Россия была исключена из "Большой восьмерки" – группы высокоразвитых стран мира, в которую сейчас входят Соединенные Штаты Америки, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

Германия переймет от Британии председательство в G7 на ротационной основе с 1 января.

Представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление участия РФ в международном клубе связано с решением проблем, которые возникли в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: