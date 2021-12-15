Решение принято после вынесения в Берлине приговора по делу об убийстве в парке Тиргартен.

Правительство Германии объявило двух дипломатов посольства России в ФРГ персонами нон грата.

Как сообщает Deutsche Welle, такое решение принято после вынесения в Берлине приговора по делу об убийстве в парке Тиргартен.

Отмечается, что ранее суд в Берлине приговорил к пожизненному лишению свободы российского гражданина Вадима Красикова по обвинению в том, что тот в августе 2019 года убил в берлинском парке Тиргартен по заказу российского государства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

"Это убийство по заказу государства является грубым нарушением норм германского права и суверенитета Федеративной республики Германия", - заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок 15 декабря.

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Она сообщила, что вызвала российского посла и объявила ему о выдворении двух сотрудников российского посольства. Бербок также отметила, что случившееся сильно затруднило открытый и честный диалог с Россией.

В свою очередь, российская сторона отреагировала на такое решение Германии следующим образом.

"Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счёт", - написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как писал УНИАН, 18 июня 2020 года Федеральная прокуратура Германии выдвинула против правительства России обвинения в заказном убийстве Зелимхана Хангошвили, который ранее был объявлен в РФ в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.

23 августа 2019 года он был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен. Предполагаемый убийца, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день.

Тогда глава МИД ФРГ Хайко Мас и канцлер Германии Ангела Меркель не исключили возможности введения против России новых санкций.

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Автор: Инна Андалицкая