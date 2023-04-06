В эшелоне прибыло не менее 10-15 танков и другая техника.

Ночью 6 апреля Беларусь перебросила к границе с Литвой военную технику. Эшелон с не менее чем 20 единицами техники прибыл на станцию Гудогай в 9 километрах от литовской границы.

Как сообщает "Беларускі Гаюн", в эшелоне прибыло не менее 10-15 танков Т-72Б/Б3, БТРы, БМП и МТ-ЛБ. Отмечается, что была переброшена техника 120-й бригады Вооруженных сил Беларуси, которая дислоцируется в Уручье, Минск.

По данным мониторинговой группы, формирование эшелона происходило в течение всего дня, 5 апреля, на станции Озерище. Оттуда эшелон отправился в районе 22 часов того же дня.

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Что происходит в Беларуси

Днем 6 апреля территорию Беларуси покинули три МиГ-31К ВКС РФ. Эти борты находились на аэродроме в Мачулищах с 13 декабря 2022 года.

Кроме того, в Беларусь приезжал российский генерал, который командовал оккупацией Балаклеи Харьковской области. Андрея Рузинского заметили в Зябровке.

В то же время недавно Россия вывела из Беларуси тысячи военных. По данным Госпогранслужбы Украины, речь идет об около 2 тыс. российских военных, которых потом могут перебросить на восток нашей страны.

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