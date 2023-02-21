По данным мониторинговой группы, к Литве выдвинулись военнослужащие 358-го отдельного механизированного батальона 120-й бригады.

Ночью 21 февраля в Беларуси четыре колонны с военной техникой выдвинулись в направлении границы с Литвой.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларуські Гаюн", общее количество техники составляет приблизительно 74 единицы. В частности, речь идет о: БМП - 35 единиц, Урал - 21 единица, УАЗ - 2-3 ед., КамАЗ - 8 ед., бензовоз - 2 ед., кран и грузовой манипулятор.

"По нашим данным, колонны проследовали по МКАД и далее на трассу М6 и по ней на трассу М7 в направлении границы с Литвой и г. Ошмяны", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что к Литве выдвинулись военнослужащие 358-го отдельного механизированного батальона 120-й бригады.

Минобороны Беларуси заявляет, что в назначенный район техника выдвинулась "в рамках проверки боеготовности ВС РБ".

Угроза наступления РФ на Украину из Беларуси - новости

На днях командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на данный момент у России нет достаточного количества сил на территории Беларуси, чтобы повторить наступление на северные регионы Украины.

Как отметил военный обозреватель Коваленко, 24 февраля 2023 года Россия может совершить новые ракетные удары, а вот повторить широкомасштабное вторжение со стороны Беларуси и наступление на Киев россияне не смогут.