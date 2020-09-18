Европарламент 17 сентября призвал немедленно ввести санкции против лиц, причастных к силовым разгонам и убийствам протестующих в Беларуси.

Запад окончательно откажет Александру Лукашенко в статусе президента Беларуси 5 ноября – в рамках введенных ограничений на Минск из-за силового разгона протестов и фальсификации выборов 9 августа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Европарламента.

"ЕС нуждается в новом подходе к Беларуси, который будет заключаться в прекращении любого сотрудничества с режимом Лукашенко", – ответил литовский евродепутат Петрас Аустревичюс.

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Хотя голосование в Европарламенте не является юридически обязательным, оно имеет политический вес и может влиять на инвестиции ЕС или побудить финансово поддержать оппонентов действующего главы государства.

«Когда 5 ноября истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент перестанет признавать его президентом страны», – цитирует агентство соответствующее заявление ЕП.

Новые решения в отношении белорусских чиновников и лично Лукашенко были приняты Европарламентом 17 сентября. В четверг за резолюцию по непризнанию белорусского главы президентом и с призывом немедленного введения против отдельных чиновников республики санкций проголосовали 574 депутата.

Среди прочего, Координационный совет Светланы Тихановской признали временным представительным органом белорусского народа.

На фоне угрозы новых ограничений Лукашенко заявил о закрытии границы страны с Украиной, Польшей и Литвой. При этом влияние Кремля на Минск заметно усиливается.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били. Сотни людей пострадали, официально известно о трех погибших протестующих.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики вновь жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

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Перевод: Яна Ставская