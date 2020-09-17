В резолюции Европарламента также призывают ввести санкции против ряда граждан РФ, которые поддерживают Лукашенко.

Европарламент отказался признавать Александра Лукашенко президентом по истечении текущего срока полномочий и потребовал жестких санкций против Минска.

Об этом говорится в принятой в четверг резолюцию Европарламента по Белоруссии, передает ТАСС.

"Европарламент отвергает результаты выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа, не признает Александра Лукашенко президентом по истечении его нынешнего срока полномочий", - говорится в резолюции.

Европарламент также призывает ввести санкции в отношении россиян, "причастных к поддержке режима Лукашенко":

"Европарламент призывает Совет ЕС безотлагательно ввести широкие и эффективные санкции против всех белорусских лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Белоруссии; изучить возможность включения в него российских граждан, непосредственно причастных к поддержке режима Лукашенко в Белоруссии".

В то же время отмечается, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже институтами ЕС.

Читайте такжеЛукашенко назвал Украину "форпостом политических провокаций"

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН