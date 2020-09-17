Европарламент отказался признавать Александра Лукашенко президентом по истечении текущего срока полномочий и потребовал жестких санкций против Минска.
Об этом говорится в принятой в четверг резолюцию Европарламента по Белоруссии, передает ТАСС.
"Европарламент отвергает результаты выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа, не признает Александра Лукашенко президентом по истечении его нынешнего срока полномочий", - говорится в резолюции.
Европарламент также призывает ввести санкции в отношении россиян, "причастных к поддержке режима Лукашенко":
"Европарламент призывает Совет ЕС безотлагательно ввести широкие и эффективные санкции против всех белорусских лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Белоруссии; изучить возможность включения в него российских граждан, непосредственно причастных к поддержке режима Лукашенко в Белоруссии".
В то же время отмечается, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже институтами ЕС.
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Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
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