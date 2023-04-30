Корреспондента WSJ задержали, когда он собирал материал о вагнеровцах.

Президент США Джо Байден пригласил родителей арестованного в РФ журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича на официальный ужин с прессой. Об этом пишет The Washington Post.

Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома - ежегодное мероприятие, которое широко освещается в американской прессе и является одним из важных событий американской внутренней политики. В этот раз его посвятили в первую очередь теме американских журналистов, которых удерживают местные авторитарные власти в нескольких странах мира.

"Мы здесь, чтобы послать сигнал стране и, откровенно говоря, всему миру: свободная пресса — это опора свободного общества, а не враг", — заявил Байден в своем выступлении на ужине.

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Отмечается, что Джо и Джилл Байден отдельно встретились с родителями Эвана Гершковича, который был арестован в России месяц назад. Ему было предъявлено обвинение в шпионаже, несмотря на решительные опровержения со стороны его работодателя и правительства США.

Кроме того, некоторые гости публичной части мероприятия носили бейджи с надписью "Освободите Эвана".

Также среди 2600 гостей присутствовала мать журналиста Остина Тайса, который пропал без вести в Сирии в 2012 году.

Арест Эвана Гершковича в России

Собственный корреспондент газеты Wall Street Journal Эван Гершкович был арестован российскими силовиками в конце марта. ФСБ задержала его в Екатеринбурге, когда он собирал материал для статьи о "Группе Вагнера" и как раз планировал очередное интервью.

В ФСБ заявили, что Эван Гершкович якобы собирал "сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Утверждается, что его задержали "при попытке получения секретных сведений".

Гершкович стал первым американским журналистом, задержанным в России со времен Холодной войны. Истинные причины ареста пока не ясны. Есть предположения, что его хотят использовать как обменный фонд для освобождения российской агентуры, пойманной на Западе, или получения иных уступок.

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