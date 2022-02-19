Президент США подчеркивает, что России еще не поздно уменьшить напряжение и сесть за стол переговоров.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявляет, что США готовы ввести серьезные санкции против РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал во время обращения относительно ситуации на границах России и Украины.

"Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры поддержат украинский народ. Мы привлечем Россию к ответственности за ее действия. Мероприятие объединенное и решительное. Мы готовы применить санкции против России, если она глубже вторгнется в Украину. Но я снова скажу, что Россия до сих пор может выбрать дипломатию. Еще не слишком поздно деэскалировать и вернуться за стол переговоров", - заявил Байден.

Напомним, ранее вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель предложил Совету ЕС на уровне министров иностранных дел одобрить пакет жестких санкций против Российской Федерации в случае дальнейшего вторжения в Украину.

Глава европейской дипломатии также заявил об отсутствии доказательств отвода определенных подразделений российских войск от украинской границы.

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