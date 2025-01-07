Бразильская лаборатория завершила изъятие данных из самописцев в кабине самолета.

Лаборатория военно-воздушных сил Бразилии направила в Казахстан данные с бортовых самописцев самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, который разбился 25 декабря вблизи города Актау. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление лаборатории.

В заявлении подтверждено, что лаборатория завершила изъятие данных из самописцев в кабине самолета. При этом подробностей о том, что содержалось в записях, обнародовано не было.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил на представителей РФ вину в крушении самолета в Актау и обвинил российские власти в попытках скрыть обстоятельства инцидента.

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По словам Алиева, катастрофы можно было бы избежать, если бы власти Чечни своевременно закрыли воздушное пространство, наземные службы действовали в соответствии с правилами, а Вооруженные силы РФ и гражданские службы имели надлежащую координацию. Кроме того, Алиев подчеркнул, что если бы российские власти в первые часы с момента крушения самолета предприняли попытки объективно расследовать инцидент, то Азербайджан допустил бы Межгосударственный авиационный комитет к расшифровке черных ящиков.

Крушение самолета в Казахстане

25 декабря в Казахстане разбился азербайджанский пассажирский самолет, который летел в город Грозный. Воздушное судно получило значительные повреждения и загорелось. В результате - десятки погибших и раненых, в том числе - дети.

Как сообщила компания-владелец самолета Azerbaijan Airlines со ссылкой на предварительные данные расследования, он разбился из-за "физического и технического внешнего вмешательства".

29 декабря власти Казахстана сообщили, что "черные ящики" с самолета Embraer 190 будут отправлены в Бразилию - страну производства самолета.

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