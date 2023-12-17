Его прибытие произошло на фоне планов КНДР запустить межконтинентальную баллистическую ракету в этом месяце.

Американская атомная подводная лодка прибыла в южнокорейский портовый город Пусан. Это произошло на фоне планов КНДР запустить межконтинентальную баллистическую ракету в этом месяце.

Как сообщает Yonhap со ссылкой на данные ВМС Южной Кореи, USS Missouri (SSN-780) класса "Вирджиния" вошел в ключевую военно-морскую базу, расположенную в 320 километрах к юго-востоку от Сеула.

"С размещением военного корабля США мы планируем усилить военно-морские обмены и сотрудничество с Соединенными Штатами, а также укрепить нашу общую оборонную позицию", - отметили в Минобороны Южной Кореи.

Лодка прибыла после встречи консультативной группы по ядерному сдерживанию между Южной Кореей и США. Страны работают над совместной стратегией ядерной обороны, которая позволила бы к середине следующего года создать интегрированную систему сдерживания ядерного оружия Северной Кореи.

Что предшествовало

Северная Корея (КНДР) регулярно проводит учебные и тестовые пуски баллистических ракет, способных нести ядерную боеголовку. В октябре Пхеньян пригрозил нанести ядерный удар по американскому авианосцу у берегов Южной Кореи.

В ноябре КНДР разорвала сделку о деэскалации с Южной Кореей и начала подтягивать войска к общей границе. Тогда же Северная Корея запустила новый военный спутник-шпион, за что США ввели дополнительные санкции.

Накануне Белый дом обнародовал заявление, в котором Соединенные Штаты Америки напомнили Северной Корее, что применение ядерного оружия приведет "до конца режима" нынешнего лидера Ким Чен Ына.

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