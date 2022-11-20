Атака на комплекс "Шесхарис" показала РФ, что она может потерять возможность экспортировать нефть.

Атака на Нефтегавань "Шесхарис" вблизи Новороссийска, в которой Россия обвиняет морской дрон ВСУ, является важной с точки зрения экспорта российских нефтепродуктов. Она дает РФ понять, что та может потерять возможность экспорта энергоресурсов по морю.

Как заявил OSINT-аналитик InformNapalm Антон Павлушко, комплекс в бухте Новороссийска является одним из крупнейших комплексов "Транснефти" на юге России.

"Выглядит так, что украинский морской дрон может доставать до Новороссийска. Утром часть российский СМИ рассказывала, что атака на нефтебазу "Транснефти" в порту была, другая часть все опровергала. Но какой-то взрыв ночью где-то в 3 часа таки был. И вот уже появилось видео. Действительно, взрыв был", – отметил Павлушко.

Видео дня

В то же время в самой компании активно отрицают версию с атакой дронами.

"Почему "Транснефть" так активно выступает против версии об атаке дронами? Потому что их комплекс в бухте Новороссийска является одним из крупнейших на юге России. Такие ворота российского нефтяного экспорта в мир. Ворота постепенно закрываются санкциями, но на всякий случай в виде гвоздей в них постучал еще и украинский дрон", – добавил Палушко.

Аналитик подчеркнул, что от берега до терминалов – примерно 30 метров.

"Дерзкая атака. В принципе рано или поздно может получиться полное "отключение" порта от экспорта. На этот раз атаковали сам нефте-переливной комплекс. Это еще не атаковали сами танкеры – там вообще хватит и такого взрыва. Россияне атакуют критически важную инфраструктуру в Украине – в ответ могут потерять свои экспортные ворота в мир", – резюмировал аналитик.

Морские дроны на войне в Украине

В октябре 2022 года с помощью морских дронов были атакованы корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте во временно оккупированном Крыму. После этого активность Черноморского флота РФ в Крыму заметно снизилась.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский инициировал сбор средств на первый в мире флот морских боевых дронов. Планируется приобрести 100 образцов, а стоимость одного из них – 10 миллионов гривен.

Позже стало известно, что первый морской беспилотник, который закупили в рамках платформы United24, назовут "Херсоном". Маленькие и быстрые, дроны способны успешно атаковать российские корабли стоимостью сотни миллионов долларов на расстоянии сотен километров от берега.

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