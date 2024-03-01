В ISW заявили, что российские власти проводят информационную операцию.

Во время выступления на Федеральном собрании президент РФ Владимир Путин говорил о переговорах и угрожал ядерным оружием для того, чтобы привлечь внимание Запада к этой речи и продвинуть текущие информационные операции Кремля.

Как пишет Институт изучения войны, он подтвердил свою мнимую готовность к диалогу с США в вопросе "стратегической стабильности" и продолжил возлагать ответственность за отсутствие переговоров на американцев.

Российский лидер утверждал, что если Штаты хотят обсуждать важные вопросы безопасности, то необходимо учитывать национальные интересы России. Аналитики предупреждают, что властитель Кремля продолжает преследовать максималистские цели в Украине - он хочет полную капитуляцию Украины, а также ослабить и разоружить НАТО. Именно это он рассматривает как неотъемлемую часть российских национальных интересов.

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По мнению ISW, российские власти проводят информационную операцию, имитируя заинтересованность в переговорах. Это нужно, чтобы побудить Запад к уступкам в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Путин также вернулся и к ядерным угрозам. В частности, он заявил, что Россия обладает оружием, способным нанести удар по западным странам, и эскалация Запада грозит возможным ядерным конфликтом, который может уничтожить цивилизацию.

Как пояснили аналитики, руководство РФ часто прибегает к ядерным угрозам, чтобы вселить страх в западную аудиторию и ослабить поддержку Украины со стороны Запада. При этом сам Кремль не прибег к значительной эскалации в ответ на предоставление Украине новых западных систем, и ISW продолжает считать, что применение Россией ядерного оружия в Украине и за ее пределами крайне маловероятно.

Речь Путина перед Федеральным собранием РФ

Как сообщал УНИАН, во время своего обращения Путин пригрозил миру "ядерной дубиной". По его словам, стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности.

Кроме того, лидер РФ подтвердил, что Россия применяет в войне против Украины "гиперзвуковые" ракеты "Кинжал" и "Циркон".

В ГУР Украины заявили, что это была очень длинная и скучная речь стареющего диктатора и "чем старше он становится, тем его выступления и речи становятся длиннее, бессодержательнее и неинтересными".

В Евросоюзе прокомментировали послание Путина к Федеральному собранию. Как отметил представитель Еврокомиссии Петер Стано - на речь кремлевского руководителя надо смотреть в контексте предстоящих президентских выборов в России.

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