Украина приветствует успешное проведение выборов в Европарламент - МИД
18:00, 26 мая 2014Политика
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Украина приветствует успешное проведение выборов в Европейский парламент и внимательно следит по итогам избирательного процесса в Евросоюзе.
МИД Украины поздравило выборы в Европарламент / Фото: Facebook МИД
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.
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По его словам, Украина также выражает "глубокую благодарность за последовательную поддержку со стороны Европейского парламента усилий на пути приближения к Европейскому Союзу".
Как сообщал УНИАН, на выборах в Европарламент, по данным экзит-полов, побеждают крайние правые и левые партии. Такие политические силы могут почти вдвое увеличить свое присутствие в Европарламенте и иметь от 120 до 140 депутатов из 751.
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