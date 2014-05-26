Украина приветствует успешное проведение выборов в Европарламент - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

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По его словам, Украина также выражает "глубокую благодарность за последовательную поддержку со стороны Европейского парламента усилий на пути приближения к Европейскому Союзу".

Как сообщал УНИАН, на выборах в Европарламент, по данным экзит-полов, побеждают крайние правые и левые партии. Такие политические силы могут почти вдвое увеличить свое присутствие в Европарламенте и иметь от 120 до 140 депутатов из 751.