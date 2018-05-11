Украинские наемники во Франции: верность за 1000 евро в месяц

На официальном сайте французского иностранного легиона о его национальном составе говорится, что подавляющее большинство легионеров - это славяне, хотя в ряды принимаются мужчины со всего мира. Почти 15% личного состава – украинцы.

Легионеры – это профессиональные военные, нанятые на службу по контракту. В ряды принимают мужчин от 17 до 35 лет, с хорошей физической подготовкой. Центры набора добровольцев есть по всей Франции, но, обычно, большинство новоприбывших направляются в Марсель.

Зарплата у легионеров по французским меркам средняя - 1000 евро в месяц для новичков и 1200-1300 - для тех, кто служит несколько лет. За пределами Франции, в зонах боевых действий, легионеры получают втрое больше.

После 15 лет службы в легионе мужчины имеют право уйти на пенсию.

Старшее поколение легионеров-украинцев - это поколение, юность которых пришлась на годы распада СССР. Крах идеологической системы, крушения идеалов в сочетании с безработицей и галопирующей инфляцией заставили многих искать лучшей доли за пределами Украины.

Василий Д. из Днепропетровска в легионе уже 14 лет. Приехал во Францию еще совсем молодым. “О существовании легиона услышал от знакомого, - рассказывает он. - В Днепропетровске половина моих одногодков пошли в бандиты, вторая половина - в милицию. Меня не устраивал ни первый, ни второй вариант. Я решил уехать с Украины. Границу перешел нелегально. Несколько недель бродил по Франции в поисках вербовочного центра. Спал под открытым небом в парке, передвигался автостопом.

За 14 лет я много где побывал, многое видел...”

На войне в Югославии, в Косово, Василий был тяжело ранен. “Думал, что и не выживу, но случай помог мне, и я остался жив. Война – не игрушка, мне приходилось часто заглядывать смерти в глаза”. На войне Василию хорошо платили – около 3000 евро в месяц. На заработанные деньги он купил себе квартиру. Скоро пойдет на пенсию и покинет службу.

“На службе в легионе я получил специальность автомеханика, так что проблем с трудоустройством не будет. В Украину возвращаться не собираюсь – у меня есть здесь квартира да и зарабатывать я смогу неплохо”. Семейная жизнь у Василия не сложилась (жена не выдержала и вернулась вместе с сыном в Днепропетровск) - он мечтает жениться второй раз. “Скоро у меня отпуск – поеду искать невесту в Украине. Француженки не в моем вкусе – некрасивые, небрежно одеваются, вызывающе-самонадеянные – одним словом не то, что мне нужно”.

Доволен своим легионерским житьем-бытьем и львовянин Игорь К. В легионе он уже 10 лет. В Украине был кадровым военным в званим лейтенанта. Но службу был вынужден оставить – платили мизер. Да и условия жизни были просто нестерпимы. “До сих пор помню маленькую комнату в офицерском общежитии, длинный холодный коридор, где никогда не было света, а в углах возились крысы”, - рассказывает Игорь. После увольнения из армии работал на рынке во Львове, а затем отправился в Польшу. Собирал клубнику, работал грузчиком, водителем – многое пришлось попробовать. Как-то познакомился с молодыми поляками, которые собирались ехать во Францию, в легион.

“Ребята сказали, что там хорошо платят. Недолго думая, поехал с ними. В Марселе, в вербовочном пункте, я прошел несколько психологических тестов, сдал экзамены по физической подготовке, а также прошел медкомиссию. По результатам тестирования меня зачислили в легион – я подписал контракт. Солдатская жизнь не показалась мне трудной - я привык к трудностям. Вступая в легион, я решил стать офицером – и я стал им”, - с гордостью говорит бывший украинский офицер. Теперь он - старший сержант, получает 1700 евро на месяц. Жена - домохозяйка, дети учатся в частной школе. Игорь доволен своей нынешней жизнью. Его мечта – небольшой домик на Львовщине. Потому что при любых обстоятельствах, лет так через 5, планирует вернуться в Украину.

Служба в легионе – не мед. Там царит суровая дисциплина в сочетании с тяжелыми физическими нагрузками. После подписания контракта человек обязан сдать паспорт, вместо него получает воинское удостоверение. Вернуть себе паспорт в случае нежелания продолжать службу – дело сложное. Жизнь молодых людей подчинена военным законам.

Что касается личной жизни, то здесь есть определенные ограничения. В легион принимают только неженатых. Только после двух лет лет можно жениться, но надо получить разрешение руководства. Если легион отправляется в страны, где ведутся боевые действия – семьи легионеров остаются во Франции.

У жен украинских наемников, как правило, нелегальный статус. И далеко не всем заморская жизнь кажется сладкой. Черновчанка Светлана Р. - бывшая жена легионера. Во Франции она уже 5 лет. И считает их худшими в своей жизни. “Мы жили на юге, в маленьком городке, близ гарнизона, - рассказывает женщина. - Мне сразу здесь все не понравилось – город, квартира, друзья моего мужа и их жены. Я себя чувствовала белой вороной, чужой в этом мире”. Жила Светлана нелегально – не было вида на жительство. Однако гарнизонное начальство закрывало на это глаза – почти все жены легионеров на нелегальном положении. Женщина целыми днями сидела дома. Языка не знала, поэтому даже с продавцом в магазине не могла поладить. “Но настоящие трудности начались, когда я родила двух детей. Муж внезапно бросил легион, ему, видите ли, надоела жизнь по команде. Мы остались без денег и без документов. Начались ссоры, в конце концов муж бросил меня саму с двумя детьми на руках. Не представляете, насколько тяжело остаться в чужой стране одной, с двумя маленькими детьми, без родных, без денег, без документов”, - со слезами на глазах говорит Светлана. Теперь ей помогают Красный Крест и католическая церковь. Мать-одиночка из Украины просила помощи у нашего посольства, но ответа ждет до сих пор.

Оксана Ц. из Херсонской области была вынуждена фиктивно развестись с мужем, чтобы его приняли в легион. Через два года службы Оксана приехала к любимому. И уже через месяц уговаривала мужа купить билет обратно в Украину. Она целыми днями плакала и не соглашалась на уговоры типа “скоро привыкнешь.” “Сперва как приехала во Францию, мне все было интересно, - вспоминает Оксана, - я долго бродила по узким улочкам города, все разглядывала и фотографировала. Где-то через месяц мне все надоело, и я захотела вернуться домой. Я и сейчас очень тоскую по родительскому дому, по маме”. Сейчас Оксана учится в университете в Авиньоне, учит французский. Учиться ей нравится, но для семьи это дорогое удовольствие. В следующем году будет активно искать себе работу.

Свой первый год во французском легионе служит киевлянин Дмитрий.

В Украине он учился в университете, на романо-германском факультете. “Учиться мне был неинтересно - я не мог долго усидеть на нудных до умопомрачения лекциях. Хотелось яркой, насыщенной жизни. Однажды, прогуливая пары в Интернет-кафе, натолкнулся на сайт французского иностранного легиона. Я сразу понял, что это то, что мне нужно”, - говорит парень. Для того, чтобы заработать деньги на билет во Францию, он все лето проработал рабочим на строительстве. “Конечно, таскать целыми днями кирпич и цемент – занятие не романтичное, но я уже видел себя бравыми коммандос, гордо шагающим с автоматом в руках”, - рассказывает Дмитрий. Осенью, вместо того чтобы идти на занятия, он направился в Марсель. Родителям сказал, что едет к другу в село. “В вербовочном центре в Марселе были полно новоприбывших, похоже, со всех концов света. Встретил я также нескольких украинцев... Поговорили, покурили да и разошлись. Я сдал психологические тесты, типа, найдите 10 отличий в 100 почти одинаковых рисунках, хорошо, а результаты медкомиссии и физических экзаменов были удовлетворительны.

Первые недели моей службы показались мне ужасными – подъем в 6 часов, построение, ежедневный бег на 15 км, жизнь по команде. Много раз я думал бросить все это и вернуться домой, но я не хотел выглядеть слабаком и неудачником, да и, как оказалось, вернуть себе паспорт, который я сдал в легион, дело не легкое. Так что приходилось сжимать зубы и привыкать к военной жизни”. На зарплату Дмитрий не жалуется - получает 1200 евро в месяц, питание и жилье бесплатное. Говорит, что грустит по дому, по друзьям, и планирует уже скоро поехать в отпуск в Украину.

В легионе действует кодекс чести и первый его пункт говорит:

“Ты - легионер, ты - доброволец, который служит Франции с честью и верностью.” И сотни юных украинцев, прибывая каждый год в Марсель, повторяют: ” Я – легионер…”

Историческая справка. Французский иностранный легион основан в 1891 году. Сначала в нем служили лица, имевшие проблемы с законом, иначе говоря – преступники. Легион был плохо укомплектован, продовольственное снабжение - плохое, легионеры получали мизерную зарплату или же вообще ничего не получали. Полуголодные, плохо одетые воины начали дезертировать - легион разваливался. В результате французское правительство срочно издало указ, включивший легион в состав регулярной армии.

Сейчас легион – это элитные части французской армии, выполняющие миротворческие функции в Косово, Чаде, Афганистане, участвующие во внешних операциях в разных частях мира.

Устина Петренко, Париж