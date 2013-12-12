Из-за ливней в Бразилии эвакуировали более двух тысяч семей

09:25, 12 декабря 2013
Мир
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Сильные ливни, обрушившиеся на Рио-де-Жанейро в последние дни, привели к эвакуации более двух тысяч семей

Рио-де-Жанейро, Рио, статуя Христа / Фото : Klaus with K / Википедия

Сильные ливни, обрушившиеся на Рио-де-Жанейро в последние дни, привели к эвакуации более двух тысяч семей, по меньшей мере два человека погибли. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на сообщают на власть Бразилии.

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Сильные ливни начались во вторник вечером. Вода затопила некоторые главные улицы Рио - в том числе Авениду Бразиль и Виа Дутра, что привело к транспортному коллапсу. По данным городской полиции, в результате непогоды участились случаи уличных грабежей. Правительство страны распорядилось усилить патрулирование улиц и направить в пострадавшие зоны предметы первой необходимости, а мэр города Эдуарду Паис призвал людей не покидать свои дома.

По данным синоптиков, только за десять часов в городе выпала месячная норма осадков. По прогнозам, дожди продолжатся как минимум до воскресенья.

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