Украинская экономика: взгляд из Израиля

The Yerusalem Post(Израиль)

Украина прошла длинный путь после получения независимости в 1991. На протяжении советского периода эта страна была наибольшей экономикой Советского Союза после России. Плодородные почвы Украины обеспечивали 25% объема сельскохозяйственного производства бывшего Советского Союза. Украина была главным производителем продукции тяжелой промышленности для советской империи. По получении независимости от бывшего Советского Союза экономика Украины попала в инфляционную среду, сопровождаемую резким снижением индустриального производства. Потеря традиционного покупателя (бывшие республики Советского Союза) вызывала серьезный разлад традиционных для тяжелой промышленности Украины рынков, приведя к драматичному упадку ее производственного сектора. С 1991 к 1999 годы выпуск продукции обрабатывающей промышленности уменьшился на 40%. Этот экономический период сопровождался политическими неурядицами.

Невзирая на эти проблемы, страна смогла осуществить экономические структурные реформы, включая приватизацию, и поощрить деятельность иностранных инвесторов. С 2000 года экономическая ситуация начала улучшаться из-за повышения цен на сталь и уголь и мощного экономического роста России, который вылился в увеличение спроса на природные ресурсы Украины со стороны их наибольшего потребителя. Это вывело Украину на дорогу обновления и экономического роста. Политические отношения с Западом оставались отдаленными к выборам 2004 года, которые устранили существующего пророссийского президента и привели к власти Виктора Ющенко, платформа которого включала более тесные связи с Западом и меньшую экономическую зависимость от России.

С 2000 года ежегодный рост экономики Украины составлял в среднем 7.4 %. Прогнозы роста валового внутреннего продукта на 2007 год – 7.5 % сравнительно с 7.1 % в 2006 году. Иностранные инвесторы осознали уровень потенциала экономики страны, который зиждется в первую очередь на развитой индустриальной базе, недорогой и образованной рабочей силе (относительно Запада) и на одном из самых динамичных внутренних потребительских рынков, который растет вместе с уровнем жизни, которая стабильно улучшается. Валовой внутренний продукт Украины - 134 миллиарда долларов, что в переводе на душу населения – 2 869 $. Украина богата природными ресурсами, включая уголь, металлы и химические минералы, а также имеет большие площади плодородных почв, благоприятных для развития сельского хозяйства.

При оценке географического стратегического положения Украины и ее экономического и политического потенциала становится понятно: эта страна должна рассматриваться инвесторами фондового рынка, которые ищут признаки развивающейся экономики. Давайте смотреть на факты.

Украина - страна, корни которой - как в российской, так и в европейской истории. Страна является второй по размеру в Европе, уступая лишь России. Страна находится в Восточной Европе, имея общие границы с Россией, Беларусью, Венгрией, Словакией, Польшей, Молдавией и Румынией. Ее население составляет 46.6 миллионов.

Риски инвестирования в Украину достаточно существенны. Украина импортирует 75 % энергоносителей. Природный газ покрывает 50 % ее потребностей в энергии. Украина исторически импортировала весь свой природный газ из России по низким рыночным ценам. Начиная с выборов 2004 года, Россия удвоила стоимость газа. Также в результате продолжающихся политического трений имели место периодические преднамеренные перебои в поставках российского газа в Украину и скрытые угрозы более серьезных следствий. Высокий рост инфляции в Украине - второй предмет обеспокоенности. Инфляция составляла 11.6% в 2006 и, по прогнозам, достигнет 11.8% в 2007 году. Этот стремительный рост инфляции угрожает задушить растущую экономику Украины. Процентная ставка центрального банка Украины в настоящее время составляет 8%.

Украина имеет несколько региональных бирж, но большинство операций с ценными бумагами происходят на двух биржах - ПФТС и УФБ. Индекс ПФТС признан как представительский индекс акций страны, которая представляет 18 компаний из шести секторов. ПФТС представляет 95% всех акций, которыми торгуют на биржах. Рынок капитала Украины является относительно маленьким: $77 миллиардов (на июнь этого года).

Но иностранные инвесторы становятся все более активными в свете привлекательных прибылей, обеспеченных фондовым рынком. Одно из преимуществ вложения в украинские компании - это то, что они являются относительно более капитализированными по сравнению с другими европейскими развивающимися экономиками. Фондовая биржа Украины предлагает разнообразие секторов, включая черную металлургию (22%), банковское дело (17%), услуги (14%), нефтегазовую промышленность (11%) и коммуникации (9%).

Фондовый рынок Украины, который родился вместе с независимостью страны и программой приватизации, коснел на протяжении 90-тых и почти разрушился после российского кризиса 1998 года. Рынок неожиданно начал подниматься в 2004 году и до июля 2007 года обеспечил лучшие прибыли среди фондовых рынков всего мира. Со времени своего учреждения в 1997 году до 20 ноября 2007 года индекс ПФТС принес прибыль в 131%. За прошлые три года индекс принес до 514% и более чем 2 000% на протяжении прошлых пяти лет.

Вложение в фондовый рынок Украины остаются проблемными из-за ограниченных инвестиций. Нет никаких взаимных фондов, зарегистрированных на западных биржах с существенным опытом работы на украинском фондовом рынке. Есть несколько каталогов индекса (например через ABN Amro), которые заслуживают рассмотрения. Инвесторы должны консультироваться со своими финансовыми советниками относительно уровня толерантности к рискам и инвестиционным выборам.