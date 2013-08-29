Обама еще не принял решения по Сирии

"Я не принял решение. Военные предоставили мне варианты действий, я провожу многочисленные обсуждения с Советом национальной безопасности", — сказал Обама в интервью телепрограмме PBS "Newshour".

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Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в Сирии происходят ужасные и трагические события.

"Режим Асада убивает собственный народ десятками тысяч… Поэтому я призывал Асада уйти, чтобы в Сирии мог быть полноценный политический процесс. Я также пришел к выводу, что прямое военное вмешательство не поможет ситуации на месте. Поэтому мы были очень сдержанны, действовали методами дипломатии, наращивали гуманитарную помощь беженцам. Но я также говорил, что если режим применит химоружие против собственного народа, это изменит наши расчеты", — заявил Обама.

Очередное обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщили о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Сирийские власти отвергли обвинения, а коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв составляет около 1,3 тысячи человек. После этого на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт. В понедельник глава МИД Великобритании Уильям Хейг заявил о возможности иностранного вмешательства без единогласной поддержки всех членов СБ ООН.