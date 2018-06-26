Россия бросила все силы на Грузию, отпустив Украину?

Украинский МИДовец, едва скрывая раздражение, отказался выступать по-русски. Российские эксперты в кулуарах публично поносили бывших украинских министров. Украинские эксперты мягко указывали, что у нас все очень непросто в двусторонних отношениях…

В Киеве прошла конференция, посвященная десятилетию принятия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. Большого договора). Конференция прошла в обычной для такой чувствительной темы тональности. Публикуем самые интересные выступления, а также эксклюзивные комментарии российских гостей для УНИАН.

Скучный ракурс

Всеволод Лоскутов, представитель посольства РФ в Украине:

БОЛЬШОЙ ДОГОВОР РАБОТАЕТ, ЧТО БЫ ТАМ НИ ГОВОРИЛИ

Этот документ подписывался в мае 1997 года в пакете с соглашениями по Черноморскому флоту. Договор был парафирован 8 февраля 1995 года, но подписан позже, потому что было политическое решение – подписывать вместе с документами о пребывании Черноморского флота в Крыму.

Сам процесс его принятия был непростым, достаточно вспомнить о последовавшей реакции членов Госдумы. Российские парламентарии дискутировали вопросы соблюдения прав русскоязычной части населения Украины, создания условий для нормального функционирования Черноморского флота, правового оформления российско-украинской государственной границы, правопреемства в отношении внешнего долга бывшего СССР. Подчеркивалось, что решение этих вопросов возможно в ходе дальнейшего переговорного процесса. Украинские и европейские специалисты оценили этот документ, и он стал большим достижением наших отношений. Нами была проведена большая работа по реальному наполнению договора.

Эту работу надо продолжать, ведь у наших стран появились новые вызовы. Наши украинские коллеги вышли с предложением подписать целый ряд соглашений, развивающих Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. МИД России рассмотрел эти предложение и сформулировал свои. Мы предложили двадцать два документа.

Большой договор не устарел. Его критикуют, часто не читая. А этот текст емкий и конкретный. Он дает возможность работать и в современных условиях. Процитирую одну из ключевых статей – номер шесть. В ней говорится, что каждая из сторон воздерживается от участия и поддержки каких-либо действий, направленных против другой стороны, и обязуется не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой стороны.

А что касается сегодняшнего переговорного процесса – формируется неплохой механизм: межгосударственная комиссия по российско-украинскому сотрудничеству, которую возглавляют президенты. Сначала казалось, что это громоздкий механизм. Но он достаточно действенный, включает подкомиссии, структуры, и они работают, встречаются эксперты, политики, идет конкретный диалог, находятся развязки и решения, намечаются линии взаимодействия между нашими странами.

Интригующий ракурс

Олег Семенец, директор первого территориального департамента МИД Украины:

Я МОГУ ПЕРЕВЕСТИ СВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК, ПОСЛЕ…

Уже первые слова Семенца, выступавшего на украинском языке, вызвали ропот и просьбу российских гостей говорить по-русски. Поэтому сначала сотрудник МИДа объяснился насчет языкового вопроса, а потом вернулся к теме.

Я могу перевести свое выступление на русский язык, после… Но в такой аудитории и на такой конференции услышать из уст представителя украинского МИДа неукраинский язык было бы странно. И я скажу, что здесь собрались люди, которым братский украинский язык может быть понятен.

Так вот… Мы отпраздновали знаковое событие в развитии наших отношений. Большой договор является важной вехой наших отношений. Среди основных приоритетов внешней политики российское направление является ведущим. Россия – наш сосед, нас связывают исторические события и культурные традиции. Мы строим наши отношения, исходя из принципа стратегического партнерства, заложенного Большим договором. Мы не стремимся к конфронтации в двусторонних отношениях, но отбрасываем попытки какого-либо давления. За период десятилетнего строительства наши страны преодолевали непростой путь. И у нас еще будет немало проблем, которые нужно будет решать. В период становления государства нам пришлось много изменить в понимании места и роли Украины в мире. И именно благодаря взаимному желанию развивать наши отношения, мы сумели избежать многих негативных последствий распада СССР.

Сегодня мы проходим сложный этап переформатирования отношений, вследствие чего наше сотрудничество становится более эффективным, прагматичным и прогнозированным. На протяжении последних лет нам удалось реализовать замысел президентов «Дорожная карта украинско-российских отношений», в ней очерчены первоочередные направления нашего сотрудничества. Среди них: формирование зоны свободной торговли, завершение делимитации морских участков госграницы, пребывание Черноморского флота на территории Украины, подписание соглашений в консульско-правовой сфере. И я убежден, что мы сумеем пройти их нормально.

Рациональный ракурс

Валерий Чалый, заместитель генерального директора Центра Разумкова (Украина):

ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЕ ПОДХОДЯТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РОССИЙСКИЕ

Позвольте мне сконцентрироваться на вызовах, которые будут влиять на наши отношения и на ситуацию в регионе. Эти годы Украина стремилась выйти из-под влияния России. Россия некоторые время пыталась удержать Украину в сфере своего давления, влияния и контроля. Я не буду вспоминать вехи этого пути, здесь есть люди, которые участвовали в этих процессах (как со стороны России, так и со стороны Украины). Но мне кажется, что мы этот путь прошли и находимся в иной точке.

Стали ли мы ближе? Думаю, что нет. Мы отдалились. С одной стороны, это был естественный процесс, де-факто: страны продолжают отдаляться. Причем продолжают отдаляться не только страны, но и общества. «Плохими» в этом смысле являются результаты опросов в России, Украине. То ли это информационное влияние, то ли недостаток международного общения первых лиц и госструктур, но констатируется все большая наша отдаленность друг от друга.

Серьезным вызовом тут станут демографическая проблема, миграционная политика, конкуренция за трудовые ресурсы. Сложно определиться и с моделью нацбезопасности. Наши исследования показывает, что нейтралитет не является приемлемой моделью для Украины, она не выдержит пребывания между двумя военными блоками, ей надо будет сделать выбор, и я не скажу, что он безальтернативный. Хотя представляется, что европейские евроатлантические системы безопасности более подходят Украине. В свое время Россия не показала той модели развития, которая была бы привлекательной для этой части постсоветского пространства. Если бы такая модель была продемонстрирована, имею в виду определенные ценности и стандарты развития, – то, думаю, вопрос бы рассматривался гораздо проще.

Фантастический ракурс

Глеб Павловский, директор Фонда эффективной политики (Россия):

«ТЕМПЕРАТУРА» НАШИХ ОТНОШЕНИЙ – 36,6

Нашим странам нужен новый договор, регламентирующий сотрудничество. Но должны пройти выборы, состоятся устойчивые администрации. Это если хотите, необходимое физическое обстоятельство. У вас они прошли. У нас еще будут. Я думаю, что если и появится новый договор, то это будет осенью следующего года. Тогда это будет декларативный документ. А для появления нового серьезного проработанного документа нужен еще годок.

Сейчас выборы. Каждый политик несет ответственность за слова, и сейчас будет грызня вокруг каждого пункта.

Нам нужно провести ревизию взаимного интереса в политике, бизнесе, культуре и составить документ. Что касается «температуры» наших отношений, то она – 36,6.

Истеричный ракурс

Сергей Марков, директор Института политических исследований (Россия):

НЕ ЗАБЛУЖДАЙТЕСЬ, У ВАС ДЕМОКРАТИИ НЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В РОССИИ

Перспективы Украины выйти на новый серьезный документ, продолжающий Большой договор, очень хорошие. Для этого есть главное – воля граждан Украины. Для большинства украинских граждан отношения с Россией являются приоритетом. Есть и желание бизнеса Украины. Для того, чтобы украинская экономика была эффективной, она должна ориентироваться на российские рынки.

Мы являемся странами с примерно одинаковым уровнем развития, структурой общества. И не заблуждайтесь, у вас свободы слова не намного больше, чем в России. Не переоценивайте себя, что, мол, вы далеко ушли по пути демократии. Грузинские коллеги тоже так думали.

У нас общая культура, общий язык.

Что больше всего мешает российско-украинским отношениям? Это внешние центры влияния, которые хотят поссорить наши страны, и то, что им удалось взять под контроль часть правительства Украины. Я говорил и еще раз говорю: Украина в НАТО не вступила, но министр обороны Украины в НАТО вступил. Ряд ведомств – СБУ, Министерство обороны, Министерство иностранных дел Украины – уже находятся вне суверенного контроля украинского народа. И во многом являются реализаторами не воли народа Украины, а реализаторами воли внешних центров влияния. Удастся народу Украины отжать от власти марионеток внешних сил – будет все хорошо.

Ну, взять хотя бы Черноморский флот… Ноль проблем. Граждан Украины что, волнует флот? Они рассматривают его как свой флот. Они прекрасно знают, что если что-то случиться, то моряки российского флота жизнь свою положат, чтобы защитить безопасность и жизнь граждан Украины. Черноморский флот – это не проблема Украины и России, это проблемы России и марионеток центров влияния, которые смогли узурпировать часть власти Украины.

Конечно, мы отдалились друг от друга… Например, новая миграционная политика России относительно Украины... Я это предложение сорок раз критиковал в российских СМИ. Но вы должны понимать, что ответственность за это несет МИД Украины.

Ну, можно было говорить с господином Ивченко? Он – безумец. Кто виноват, что Ющенко набрал маргиналов? Тарасюк, что не маргинал? Ну, послушайте, ни одна приличная страна не может поставить человека с такими взглядами во главе такого министерства. Вы знаете рейтинг Тарасюка?

Что вы говорите, что с таким настроением не приезжают мириться, но Тарасюк не является независимым политиком. Он – перчатка. А мирятся с рукой. Цель таких людей – максимально напакостить России, использовать Украину как орудие. Вам нравится такая роль? Вы орудие, чтобы пакостить другим?

Самокритичный ракурс

Марат Гельман, политтехнолог (Россия):

ЮЩЕНКО – КАК ШЕВАРДНАДЗЕ, ТИМОШЕНКО – КАК СААКАШВИЛИ

Я послушал конференцию и порадовался. Она скучная, а все реальные дела – скучны. Мое яркое выступление здесь не к месту.

В России все мозги заняты не Украиной, а Грузией, и я для себя провел такую параллель между Ющенко и Шеварднадзе. Ющенко, так же как Шеварднадзе, ведет себя осторожно, он не ориентирован на Россию, но он сохраняет (ведет? – Авт.) полную внешнюю игру. Россия была очень недовольна Шеварднадзе, но когда появился Саакашвилли, она поняла, что такой вот хитрый лис Шеварднадзе – это нормально. Можно говорить, что Юля – вариант Саакашвили, но это не Ющенко…

Что касается Большого договора и его действенности… Нарисованные человечки не бегают, договоры, которые не исполняются не работают. Реальные процессы, которые происходили между Украиной и Россией, никакими бумагами не регулировались. Даже дипломаты не знали, какие процессы проходят в Украине и России. Это значит, что формальные процедуры проходили, но при этом были реальные люди и реальные процедуры.

Сам факт, что эта конференция проходит в Киеве, говорит, что незаметно сменился вектор. В общении всегда есть активная сторона, а есть пассивная. Когда одна сторона говорит: я хочу, – вторая – я могу. Вот раньше Россия хотела, а Украина могла или не могла, – зависело от ситуации. А теперь Россия перестала хотеть, теперь Украина более активная сторона в этих отношениях. Вернуть администрацию России в русло политических интересов Украины сложно. Там нет ни одного чиновника, ответственного за Украину. То, что Ющенко две недели назад сказал, что Украине до НАТО далеко, я воспринял как сигнал российской администрации: давайте вернемся к политическому диалогу.

А в России вами пока заниматься некому.

Записала Маша Мищенко