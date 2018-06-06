Украинки в Сирии: К нам ухудшилось отношение из-за России

Прилетевшие женщины оставили в Сирии своих мужей и ждут встречи с ними в Украине или в Сирии. По словам пресс-секретаря МИД Украины Александра Дикусарова, из всех живущих в этой стране украинцев большинство составляют именно женщины. Ситуация с эвакуацией из Сирии и других арабских стран значительно различается. Из Ливии, Туниса, Египта эвакуировались в основном украинцы, работающие в этих государствах по контракту, они не планировали оставаться в этих странах надолго, создавать семью. В Сирии же большинство эвакуируемых составляют женщины. Когда-то они стали женами сирийцев, и с тех пор живут там, сохраняя за собой украинское гражданство. У них было много причин оставаться в этой стране до последнего, они надеялись и надеются, что жизнь в Сирии вернется в привычное мирное русло. Большинство из них в Сирии не работают, занимаются домашним хозяйством.

Изначально самолеты из охваченной огнем гражданской войны страны ожидались в «Борисполе» к 18 часам. Однако, в Анкаре, где самолеты проходили дозаправку, вылет был задержан. В итоге, на украинскую землю украинки с детьми ступили уже около 9-ти вечера.

«Моя дочь замужем за сирийцем, у них трое деток, у них свой бизнес там был. А сейчас такая ситуация, что там очень опасно жить и они возвращаются домой. Муж немного позже приедет, пока они с детьми едут. Десять лет она прожила в Сирии. Я сама два раза была там: народ очень дружелюбный, очень хорошо относится к русским, к украинцам. За последнее время ситуация очень усложнилась: бомбы, взрывы, стрельба, ракеты», - сказала Мария Криниченко из Одессы, встречавшая свою дочь с детьми. Семья ее дочери поддерживает президента Сирии Башара Асада.

«Дезинформации очень много, кто прав, кто виноват, разобраться людям очень сложно. Кровь льется и очень много людей погибли, жить дальше очень страшно и поэтому они хотят переждать этот период, приехать сюда. Может быть, если все будет хорошо для них, они останутся в Украине. Сейчас сложилась очень тяжелая ситуация: бизнес стоит, денег почти нет», - рассказала Криниченко.

Примерно в 21.30 на выходе из аэропорта показались первые прибывшие. Всех их объединяли усталость с дороги, тревога за оставшихся в Сирии мужей и желание забыть ужасы гражданской войны. Некоторые из женщин рассказали о последних днях перед вылетом.

«Переживали, что не доедем до аэропорта вылета, но совершенно дорога была свободной. Там очень опасно, мы по улицам не ходим, я последние две недели по улицам почти не передвигалась. В Сирии остался муж, он там работает, но когда мы узнали об эвакуации граждан Украины... Вопрос о том, что я останусь, вообще не стоял – потому, что сейчас там находиться очень опасно», - рассказала УНИАН Ирина из Дамаска, с которой приехали трое детей.

«Я бы не советовала в Сирии никому оставаться», - говорит еще одна жительница Дамаска, Елена Виноградова, приехавшая в Киев с двумя детьми. По ее словам, семья отпустила ее с детьми с пониманием, в Дамаске у нее остался муж, который также планирует приехать в Украину. Елена говорит – несмотря на то, что она является иностранкой, сирийцы относились к ней хорошо. Она намерена оставаться в Украине, пока ситуация в Сирии не успокоится. «Спокойствие, то, что здесь нет того, что происходит там, войны – это самое главное», - говорит Виноградова.

«Когда стало действительно опасно, я решила уехать. У меня трое детей и я не собираюсь рисковать их жизнями. Там война идет», - поделилась Вера. Она рассказала, что планирует вернуться в Сирию после окончания войны, однако ее муж не намерен приезжать в Украину. Также рассказала, что за время войны изменилось отношение к украинским женщинам, как иностранкам: «Ко мне лично нет, а наши многие женщины говорят, что отношение немножко изменилось в худшую сторону. Дело в том, что мы для них все русские. Нет разделения между украинцами и русскими и в связи с политикой России отношение ухудшилось, потому что Россия ставит вето неоднократно на голосованиях в ООН по сирийскому вопросу, если бы не это, на самом деле ситуация давно бы уже разрешилась и кровопролитие прекратилось», - сказала Вера.

Никто из украинок и членов их семей не принимал и не принимает участия в гражданской войне. Некоторые даже спрашивали у украинских журналистов о сути происходящего в Сирии противостояния, так как, по их словам, не смотрят новостей и не разбираются в тонкостях политики. Все они ведут мирную жизнь, заботятся о своих детях. У их мужей также в основном мирные профессии. Многие учились в Украине в медицинских институтах, здесь же нашли своих жен и теперь работают и живут в Сирии. Только одна прибывшая женщина, Татьяна, дала журналистам свою оценку ситуации в Сирии. По ее словам, сирийская оппозиция является довольно разношерстной, и отношение народа к президенту Асаду также является разным.

Украинцы в Сирии не становятся на консульский учет

По данным украинского Министерства иностранных дел, в Сирии находятся сотни граждан Украины. С декабря 2011 года МИД обращался к ним с рекомендацией покинуть эту страну. «Мы знаем, что на протяжении последнего полугодия посольство поддерживало контакт с приблизительно 500 украинскими гражданами. Все осложнялось тем, что граждане фактически не становятся на консульский учет и поэтому мы фактически не знаем об их местонахождении», - рассказал в «Борисполе» пресс-секретарь МИД Александр Дикусаров.

По его словам, украинский МИД с момента нарастания конфликта предлагал украинским гражданам в Сирии эвакуацию на родину. Однако лишь немногие из наших сограждан, приживающих там постоянно, соглашались на этот шаг. Долгое время желающих выехать в Украину было не больше двух десятков и только с середины июля, когда гражданская война в Сирии значительно активизировалось, у украинцев не осталось другого выхода.

Антон Бузун

Фото УНИАН