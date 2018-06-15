Европарламент: Украина должна быть в Европе, но как?

Европейский парламент во вторник провел дебаты на тему "Ситуация в Украине, дело Юлии Тимошенко". Во время беспрецедентно длительного обсуждения, которое продолжалось чуть более полутора часов, европейские депутаты говорили о будущем отношений с официальным Киевом и проблемах, которые существуют сегодня между ЕС и Украиной.

Перед началом обсуждения перед депутатами выступил комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан Фюле. В своей речи он с самого начала отметил, что проблемы в сфере юстиции в Украине носят системный характер. "Военно-мотивированное правосудие - системная проблема в Украине, и она требует системного решения в виде всесторонней судебной реформы", - сказал комиссар. Он вспомнил, что в течение последнего года ЕС уже неоднократно высказывал свое возмущение такими процессами в Украине и не только в случае Тимошенко, но и в других делах, в том числе, по делу бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко.

Впрочем, не все так плохо, отметил еврокомиссар. По его словам, первым положительным шагом стало принятие Верховной Радой Украины нового Уголовного процессуального кодекса, что, по мнению Фюле, может существенно изменить сам ход кассационного рассмотрения дела Тимошенко в последующие месяцы.

Наконец, комиссар оставил и несколько более важных сообщений. Так, он прежде всего напомнил, что Украина - лишь совсем недавно была тоталитарной в составе бывшего СССР, а следовательно, и подход к ее трансформации должен быть несколько иным, чем тот, который использовался при присоединении к Евросоюзу других стран бывшего "социалистического лагеря", таких как Польша, Чехия, Венгрия, страны Балтии... "Мы должны быть гибкими, инновационными, креативными. Мы не должны смотреть на ситуацию, как на черно-белую. Однако есть одна вещь, где мы не можем пойти на компромиссы - это наши ценности и принципы. И если мы пойдем на компромиссы, то рано или поздно мы будем иметь проблемы в нашем соседстве, если не в самом ЕС", - отметил Фюле.

Еще одна новость, которая существенно повлияет на будущее отношений Украины и ЕС - решение стран-членов Евросоюза направить на парламентские выборы, которые состоятся в октябре этого года, как можно больше наблюдателей. По словам комиссара, уже сейчас представительство ЕС в Украине и посольства стран-членов Евросоюза начали работу по координации усилий с тем, чтобы провести соответствующие тренинги для будущих наблюдателей, а также поддержать ряд проектов в самой Украине. Среди таких проектов - осуществление мониторинга СМИ и доступа к ним кандидатов в депутаты, финансирование экзит-пола в день голосования, который может сыграть роль своеобразного барометра при сравнении с официальными результатами выборов, а также изучение предвыборной кампании политических партий.

Особое внимание уделил комиссар и вопросу политического бойкота украинской части чемпионата Европы по футболу. "Как Комиссия, мы никогда не использовали слово" бойкот ", - подчеркнул он, отметив, что Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу лишь заявил, что в нынешних условиях он не может посетить Украину во время матчей Евро-2012, и это мнение поддержали другие члены Комиссии. Что это, если не политический бойкот - сказать трудно, однако, европейским чиновникам, очевидно, виднее, что и как должно носить такое название. Правда, комиссар уточнил, что, как частные лица, члены комиссии могут посещать матчи Евро-2012, но не как официальные гости.

Впрочем, вопрос возможного бойкота, хотя и поднимался во время дебатов многими депутатами, однако не был главным. Большинство выступающих в своих речах говорили о том, что Украина - европейское государство, и должна таким быть не только географически. С этим утверждением согласны как представители "правых" "народников" так и "левых" "социалистов". Вместе с тем, самое главное - не допустить сползания официального Киева на путь, который уже проторил другой европейский сосед - Минск. "Украина на распутье: или страна пойдет по пути Беларуси, что означает, что будет не последняя диктатура в Европе, а их уже будет две, или же Украина будет развиваться как современная демократия. Это также возможно, поскольку Украина сегодня - не Беларусь", - сказал в своем выступлении либерал Йоханнес Корнелис Ван Баален из Нидерландов. "В вопросе верховенства права уже есть определенный прогресс, однако он должен материализоваться. И дело Тимошенко является тестовым", - добавил он.

Об опасности белорусского пути для Украины говорил и представитель группы народных партий Кшиштоф Лисек (Польша). "Мы должны спросить: Президент Янукович, будете ли вы Лехом Валенсой или Александром Лукашенко?", - сказал он, намекая на выбор, который сейчас стоит перед Киевом. При этом, депутат напомнил, что большинство украинского населения на сегодня поддержит именно европейский путь, о чем свидетельствуют многочисленные опросы общественного мнения. И эта поддержка - постоянно растет. Именно поэтому, по мнению депутата, подход к Украине должен быть очень взвешенным. "Мы не должны наказывать украинцев за советский менталитет тех, кто руководит ими", - сказал К.Лисек.

Отдельно вспомнили во время нынешних дебатов и олигархов, которые правят Украиной. О них говорили, прежде всего представители группы народных партий и "зеленых". Так, депутат от "зеленых" Вернер Шульц, говоря о коррупции, призвал вспомнить как происходили государственные закупки для строительства объектов к Евро-2012. А известный своим критическим отношением к действующей украинской власти "народник" из Германии Михаэль Галер пошел еще дальше. От подчеркнул, что сам украинский президент Виктор Янукович, и его семья, и друзья получают все больше и больше власти с одной целью - наполнять свои карманы. В виде приложения депутат вспомнил о назначении на должности министра внутренних дел, председателя Государственной налоговой службы и Национального банка Украины людей, которых связывают с Януковичем и его семьей. В виде мер противодействия дальнейшей олигархизации Украины депутат предлагает начать замораживание активов. "Кипр - это хорошее место, чтобы начать проявлять эти активы", - сказал Галер. А его коллега по фракции, болгарин Андрей Ковачев подвел под это предложение обоснование: "Олигархи не хотят реформировать Украину по европейской модели, но хотят сохранить ее для своего обогащения".

В целом, нынешние дебаты в Европарламенте показали фактическое единство представителей всех групп по ситуации в Украине. Депутаты однозначно заявили о необходимости изменений, однако предложенные рецепты местами сильно отличались. Да и не все в Европарламенте верят в то, что такие изменения в современной Украине действительно возможны. Однако большинство выступающих подчеркнули: ЕС будет готов помогать Украине, если официальный Киев действительно хочет следовать европейским стандартам, а не только провозглашать о намерениях.

Сергей Воропаев