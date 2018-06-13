Россия превращается в черную дыру?

Указ президента РФ Владимира Путина о приостановлении участия России в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) переполошил весь мир. Ведь ДОВСЕ считается одним из стержневых элементов системы не только европейской, но и всемирной безопасности. Даже очень осторожный в оценках министр иностранных дел Украины Арсений Яценюк назвал это решение Кремля „далеко не лучшим”.

Настоящий договор ограничивает количество танков, артиллерии и боевых самолетов, которые можно размещать на территории от Атлантики до Урала. Документ, который должен был ознаменовать конец „холодной войны”, был подписано в 1990 году с целью обеспечить контролируемое сокращение войск и вооружений НАТО и Организации Варшавского Договора. Потом, после распада ОВД, в 1999 году, договор был пересмотрен с учетом новой сложившейся в Европе ситуации.

С присущим „Третьему Риму” византизмом Путин издал свой указ через неполных две недели после „доверительных и искренних” разговоров с президентом США Джорджем Бушем-младшим и совместным поеданием шести фунтов отборного лобстера.

Повод – „возникновение чрезвычайных обстоятельств, негативно влияющих на безопасность Российской Федерации и требуют принятия неотложных мер”.

„Чрезвычайные обстоятельства” это, понятно, намерение США выстроить противоракетный щит в Европе. С его помощью все российские оборонные системы до самого Урала окажутся у американцев словно на ладони. Россия допустить этого никак не хочет, но противодействовать не может, не нарушая договор. Кроме того, страны НАТО не ратифицировали редакцию договора от 1999 года. Путин уже давно утверждал, что это нарушает баланс сил в Европе. Запад же в ответ обвиняет Россию в том, что она не выполнила взятые на себя в 1999 году обязательства полностью вывести свои войска из Грузии и Молдовы.

После путинского указа не заставили себя ждать и „ястребиные” комментарии внешнеполитического и военного ведомств. В частности, через несколько часов после заявления Кремля МИД России выступил со своим заявлением о том, что инспекции и проверки российских военных объектов делегациями стран НАТО прекращаются и что Россия перестает ограничивать количество своих обычных вооружений. Хотя инспекции Россия перестала пускать к себе уже давно. На конференции по ДОВСЕ в Вене к аргументам Москвы не прислушивались – и делегациям от Болгарии и Венгрии не дали доступа на российские военные объекты.

Наблюдатели рассматривают небывало резкую акцию Путина (даже СССР не позволял себе выходить из международных военных договоров), во-первых, как несимметричный ответ на американский противоракетный щит на территории Польши и Чехии, во-вторых, как демонстрацию возросших амбиций России, которая стремится поиграть энергетическими мышцами и заявить о стремлении изменения геополитических раскладов в Европе и мире, а в-третьих, как пропагандистское действо, направленное внутрь России, чтобы повысить рейтинг союзникам Путина перед выборами.

Но, по мнению автора, в том, что происходит, есть еще один аспект, не такой заметный, но от этого не менее важный. Указ Путина стал логичным продолжением политики, направленной на политическую и информационную изоляцию России, которая превращает эту большую страну в своего рода „черную дыру”. Оттуда в Европу и мир скоро не будет поступать никаких сигналов, никакой информации. Конечно, кроме санкционированной „сверху”.

Трагически погибли два журналиста, служившие „мостиком” между Россией и миром, подавая объективную информацию о реалиях неототалитарного режима, о репрессиях, о страшных „зачистках” в Чечне. Светлая память Юрию Щекочихину и Анне Политковской.

Россия не собирается выдавать Великобритании бывшего агента КГБ Андрея Лугового (бывают ли там бывшие?!), хотя он обвиняется в убийстве с использованием радиоактивного полония-210 своего экс-коллеги Александра Литвиненко. Из „черной дыры” – нельзя!

А теперь из России не будет поступать никакой информации о количестве танков, артиллерии и боевых самолетов и их размещении. Там, в „черной дыре”, можно делать все, что угодно. Например, усиливать группировку войск на западных и южных границах, в калининградском анклаве. А Украине, к сожалению, приходится ждать яростного давления, направленного на пребывание Черноморского Флота в Крыму и после 2017 года.

Ведь „черная дыра” ко всему обладает громадной массой и засасывает внутрь все объекты, которые оказываются в сфере ее притяжения...

Николай Писарчук