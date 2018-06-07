Гоча Гварамия: Бурджанадзе называют в Грузии «мучной» королевой

Киевским журналистам трудно сохранить объективность, когда они пишут о Грузии. Потому, что у Грузии после ее цветной революции все получилось. Украина и Грузия выбрали один путь, но грузины четко идут к намеченной цели: у них идут реформы, искоренили коррупцию, грузинские специалисты, поучившиеся и поработавшие в Европе и США, возвращаются домой. Поэтому все протестные события, которые происходили в Грузии с 21 мая вплоть до вчерашнего дня и которые исправно показывает российское телевидение, комплиментарно выхватывая крупным планом Нино Бурджанадзе, вызывают смешанные чувства.

Редкий высокопоставленный украинский чиновник не побывал в гостях у Михаила Саакашвили. О чудесном продвижении реформ автору этих строк рассказывали и видные политики, и обычные туристы. С другой стороны, протестующие на площади Тбилиси - реальность. С третьей стороны, отслеживая события в Грузии по грузинским СМИ и по статьям грузинских корреспондентов, заметила, что слово оппозиция там пишут всегда в кавычках. Тбилисские коллеги, говоря о вероятной проплаченности митингов, замечают, что среди сторонников Бурджанадзе есть и попрошайки, которые попросту хотят выпить, и интеллигентного вида пожилые грузины.

О том, как происходили события в Грузии, мы попросили рассказать грузинского политолога, вице-президента Клуба экспертов Грузии Гочу Гварамию.

Господин Гварамия, сколько людей присутствовало на акциях протии грузинской власти, каков реальный уровень поддержки Саакашвили? То, что и как показывали российские телеканалы, еще раз показывает крайнюю заинтересованность Москвы. Ведь то, что происходило в Грузии, финансировалось и поддерживалось Москвой. А теперь давайте поговорим о «многочисленности» акций. К слову, они имели разрешение властей на их проведение. Когда акции начались на площади Тбилиси, было где-то три тысячи людей. Но людей убывало с каждым днем, и к концу акции, на 25, там было двести-триста людей. Но для Грузии даже три тысячи людей - не так много. Если грузины чем-то возмущены, приходят десятки тысяч людей. За участие же в этих платили от двадцати до сорока лари (около двадцати долларов). Теперь что касается рейтинга. Рейтинг поддержки правительства 52-54%, личный рейтинг Саакашвили несколько выше. И сейчас рейтинг властей вырастет.

Откуда у вас такая уверенность, что акции поддерживались Москвой? Уже на грузинском телевидении да и в Интернете появились оперативные данные, разговоры Бурджанадзе с сыном, разговоры ее сторонников, которые подтверждают участие Москвы в этом всем. Более того, в СМИ размещены признания задержанных о том, как готовились эти акции, фактически государственный переворот.

Вы считаете, что Нина Анзоровна не могла собрать такое количество людей? Бурджанадзе называют в Грузии мучной королевой. Ее отец во времена Шеварднадзе возглавил госмонополию на импорт хлеба. В начале 90-х, в трудные времена хлеб и лаваш были основным блюдом. Так богател отец Бурджанадзе. Все ее средства - это деньги партийной советской номенклатуры, к которой она принадлежала. Она не строила системный бизнес. Думаю, из-за приверженности к коррупции был ее отход от нынешнего президента. Сейчас она ослеплена амбициями и клановой культурой, даже несмотря на то, что вся ее партийная разветвленная структура не смогла собрать значительное число сторонников. Она заявляла, что уже в день 20-летия независимости Грузии будет принимать военный парад.

Бурджанадзе не чувствует настроений народа. Люди хотят строить. Грузию пытались разрушать двести лет, а сейчас мы ее строим. И строить тяжелее. Чтобы вы знали, даже в оккупированной Абхазии силен рост антироссийских настроений. Я лично знаю, наверное, десяток студентов с оккупированных Россией территорий, которые учатся в Тбилиси. И им тут хорошо.

СМИ писали, что машина сына Бурджанадзе сбила насмерть полицейского. В то же время сама Нина Анзоровна говорит, что готова дать машины на экспертизу, доказывая, что это не так. Полицейского сбила машина, в которой находился сын Бурджанадзе. Я не знаю, сидел он за рулем или в салоне. Но это подтверждают очевидцы и видеозаписи. Хотя без сомнения, она при своих финансовых возможностях может пригнать новое авто на любую экспертизу.

Грузинские правоохранители тоже могли вести себя человечнее... Давайте проанализируем события с 25 на 26 мая. Двенадцать ночи. Заканчивается срок, позволенный для митингов, поскольку надо готовиться к военному параду в связи с 20-летием Независимости Грузии. Людей просят разойтись. Протестующие вооружены палками из твердой пластмассы…

Бурджанадзе говорит, что это были флагштоки... Нет, это были водопроводные трубы (железных у нас в Грузии давно нет), нарезанные метр-метр двадцать в длину. И, кстати, этими палками так называемая оппозиция била журналистов, разбивала видеокамеры, машины простых людей. Поборница гражданских свобод не щадила представителей СМИ. Люди не расходятся. Тогда начинают лить воду из водных пушек. В чем нечеловечность? Эти люди начинают кидать камни в правоохранителей. И тогда уже применили силу. Правильно или нет? Можно было мягче или нет, на этот вопрос нужно отвечать, учитывая уровень общественный угрозы. Кстати, среди первых пострадавших были в основном полицейские.

А в Грузии есть оппозиционные СМИ? Более того, есть так называемые оппозиционеры, которые сами уехали в Москву, а оставили в Тбилиси свои газеты. Они издаются, и публикуется там все, что угодно.

Маша Мищенко