Что искал Чавес в Украине?

Визит антиамериканского лидера Венесуэлы в Украину событие знаковое в геополитическом плане... Отношения с Западом ухудшаются?.. Говорили о нефти, но Уго Чавеса очень интересует оружие...

Визит одного из самых скандальных и антизападных лидеров современного «третьего мира», президента Венесуэлы Уго Чавеса в Украину - событие знаковое. С геополитической точки зрения это признание Чавесом если не анти-, то, по крайней мере, не проамериканскости нынешней украинской власти. Смешно даже представить себе встречу «несокрушимого боливарианца» с предшественником Януковича. Если бы это даже случайно произошло, то окончилось бы, как минимум, острыми словесными выпадами.

Журналисты западных изданий до сих пор вспоминают, как Чавес выступал на 61-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Выйдя на трибуну, он несколько раз энергично покрутил носом, как бы чуя неприятный запах, после чего сообщил, что чувствует «запах дьявола»: накануне на той же трибуне выступал президент США Джордж Буш. Для тех, кто намека не понял, Уго Чавес уточнил: "Вчерашнее выступление Буша – это сценарий для Хичкока. Я даже могу дать ему название – "Рецепт дьявола". Куда бы он ни посмотрел, ему везде мерещатся экстремисты. Дело не в том, что мы экстремисты, а в том, что мир просыпается, мир встает с колен!"

И если Чавес приехал с дружеским визитом, значит, он уверен: в этих краях не пахнет «дьяволом», власть здесь правильно ориентирована, «дядя Сэм» не портит атмосферы «дружбы и понимания». Здешние лидеры уже готовы к вступлению в «клуб друзей Чавеса». В этот клуб входят Владимир Путин, Дмитрий Медведев, лидеры никем в мире (кроме самого Чавеса) не признанных Абхазии и Южной Осетии, президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, «бацька» Лукашенко, боливийский лидер Эво Моралес. Ну и, конечно, большой и неповторимый Фидель Кастро.

Венесуэльская оппозиция насмешливо называет Уго Чавеса «первой леди Кубы» именно ввижу столь близких отношений со знаменитым бородачом. Папарацци даже сумели зафиксировать, как двое политиков кружат в горячем танце. Чавес не просто восторгается еще с юности неординарной фигурой Фиделя. В тяжелые для Чавеса времена Кастро поддержал его, помог обрести популярность в Венесуэле и по всей Латинской Америке. Еще в 1994 году он пригласил к себе никому тогда не известного мятежного подполковника и предрек ему будущее выдающегося лидера.

Теперь Чавес чуть ли не каждый месяц навещает больного Фиделя. Говорят, что здесь не только старая дружба, но и расчет получить наследство. В виде не золота, и не имущества, а статуса политического наследника Фиделя Кастро, лидера латиноамериканского социалистического движения, главного врага Америки.

Для этого у Чавеса есть все: «шаровые» нефтедоллары, яркая харизма, незаурядные ораторские способности, большой политический опыт: два военных переворота: один он делал сам, один делали против него, - два года отсидки в тюрьме (в некоторых странах это идет политикам на пользу).

Чавес чрезвычайно популярен не только в Венесуэле, но и в других странах Латинской Америки. Этот выходец из социальных низов, сын простых учителей, в жилах которого есть негритянская и индейская кровь, отличается чрезвычайной адаптивностью. Он умеет с каждым говорить на его языке. С бедным люмпеном – жаргоном трущоб. С интеллектуалами – изысканным литературным языком, цитируя классиков и труды ученых. Чавес очень эрудированный и сильный публичный политик, настоящий речистый левак-революционер.

Еще он умеет устраивать завидные политические представления, чтобы понравиться тем, кому хочет понравиться. Перед визитом в Украину он побывал в Москве, где ездил на «Ладе», нахваливал ее дешевизну и качество, а еще угощал Дмитрия Медведева дешевым и качественным венесуэльским шоколадом, какао и банановым вареньем.

Очевидно, Чавес не равняет российский правящий тандем с украинским президентом – не те масштабы. В Киеве он не был замечен в перформансах и афоризмах. Беседа с Януковичом была довольно прозаичной: говорили об открытии дипломатического представительства, разработке дорожной карты, возможном участии Украины в разработке нефтяных месторождений в Венесуэле. Пара дипломатических трюизмов о «чрезвычайной важности».

А вообще Уго Чавеса очень интересует оружие. Он осознает, что без современного оружия не станет региональным лидером в Латинской Америке, не сможет достойно обороняться в случае агрессии (понятно, чью вероятную агрессию имеет в виду Чавес). В Москве он договаривался о поставках оружия открыто и прямо (посол США в Москве заметил, что Штаты не против российско-венесуэльского военного сотрудничества, но очень уж много оружия Чавес повсюду закупает). Неизвестно, были ли разговоры об этом между Чавесом и Януковичем, но вполне возможно, что без прессы могли и договориться.

Что несет Украине вступление в «клуб друзей Чавеса»? Очевидно, ничего хорошего. Как отметил экс-министр МИД, активизация украинско-венесуэльских отношений может «привести к ухудшению взаимоотношений Украины с Вашингтоном и Брюсселем». А себестоимость венесуэльской нефти после транспортировки тяжело даже себе представить.

Вряд ли гипотетические экономические выгоды от торговли (оружием?) с Венесуэлой компенсируют потери от ухудшения отношений с Западом.

Придется подслащать горечь «пилюль» от Запада дешевым и качественным венесуэльским банановым вареньем.

Николай Писарчук