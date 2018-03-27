Призрачный мэр

Честно, так и хотел написать: если Александр Омельченко производил пафосные выезды «на места» в окружении многочисленных журналистов лишь ближе к выборам, то Черновецкий устраивает такие акции сразу после того, как стал киевским мэром. Еще бы, на среду у Леонида Михайловича была намечена экскурсия к строящемуся Подольско-Воскресенскому мостовому переходу. В 11.00 около двух десятков журналистов ведущих украинских СМИ с нетерпением ожидали городского голову на Трухановом острове, где должна была состояться встреча. После того как прошло полчаса, журналисты решили, что занятой человек просто задерживается. А через час разозленные коллеги стали жестко донимать мостостроителей вопросом: куда дели мэра? Мэра не было. Кто-то пустил следующие слушки: 1. он был на Трухановом острове, но не доехал до места строительства, 2. Черновецкий отказался встречаться с журналистами, обидевшись на них, 3. Леонид Михайлович находится на богослужении у Сандея Аделаджи…

Так или иначе, после полутора часов ожидания разочарованные репортеры стали покидать Труханов. Однако надежду на встречу с мэром не теряли: в программе у Черновецкого было еще запланировано посещение в этот день (Всемирный день свободы прессы, кстати) торжественного концерта в госпитале инвалидов Великой Отечественной войны в три часа. Однако и там Леонида Михайловича не дождались. Ладно журналисты, но к визиту мэра готовилось пятьсот пациентов заведения. Ветераны войны даже пообедали не в два часа дня, как это обычно бывает, а в час, чтобы мероприятия не пересекались. Старики напрасно прождали высокого гостя час в прохладном актовом зале, концерт пришлось начинать без него.

- Судя по тому, что мэр в госпиталь так и не приехал – его очень “волнует” судьба инвалидов ВОВ, - сказал главврач госпиталя Дудар.

Не солоно хлебавшие журналисты покинули госпиталь. Однако была у Леонида Михайловича запланирована еще одна встреча – он должен был посетить психоневрологическую больницу N1. Еще с утра третьего мая акулы пера и шакалы микрофонов хотели посмаковать тему «Черновецкий в психбольнице» (хотя чего тут смаковать), но, видя полную необязательность мэра, туда уже никто не решился ехать. Мы позвонили в больницу: оказалось, да, его там ждали, но он, по традиции, туда не прибыл.

Оказалось, утром Леонид Михайлович был на выездном заседании, где заявил, что отказался осматривать Подольско-Воскресенский мост. Причина заключается в том, что он считает авантюрой предыдущей столичной власти начало его строительства без предварительного согласования с владельцами Русановских дач. Он также поручил подготовить судебные иски о принудительном отселении владельцев дач. А произошло это на подъезде к территории строительства. То есть один из слушков оказался все же правдой, однако почему он об этом не сказал тем, кто его ждал, а ведь в их числе были не только журналисты, но и мостостроители?

Чуть позже появился и ответ на вопрос, что мэр делал вместо того, чтобы посещать госпиталь и больницу. Некоторые СМИ сообщили о том, что Черновецкий в этот день поздравлял своего сынаСтепана с получением новой должности - должности Исполняющего обязанности председателя Совета АКБ "Правэкс-Банк". До этого Степан был всего лишь старшим вице-президентом указанного банка. Кто бы сомневался, что банк Черновецкого-старшего достанется Черновецкому-младшему.

В завершении хотелось бы сказать вот что. Леонид Михайлович, если вы читаете эти строки, то знайте: мы согласны с тем, что семейные ценности для Вас – превыше всего, и подарок сыну банка – достойный повод для того, чтобы, как говорится, забить и на журналистов, и на ветеранов, и на пациентов психбольницы. Но сообщайте, пожалуйста, о таких форс- мажорах заранее. И, пожалуйста, не пропадайте: нам так не хватает Вашей искренности и непосредственности.