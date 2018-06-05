Шпионы как зеркало путинской России

Мир с нескрываемым интересом следит за “перезагрузкой” в отношениях между двумя странами, от которых во многом зависит судьба этого самого мира – между США и Россией. И вдруг в процесс, в котором все, казалось, идет замечательно, огромным диссонасом врывается шпионский скандал. (Напомним, это когда США объявили о раскрытии сети почти из полутора десятков добропорядочных американских граждан, работающих на российские спецслужбы). Что бы это означало? Зачем это Штатам? Чтобы сорвать ту самую «перезагрузку»? Снова вопрос - зачем? Есть и друга версия – действия Москвы в столь деликатной сфере, как разведка, стали настолько вызывающими, что Штатам не оставалось ничего другого, как громко ударить кулаком по столу: доколе? Что, как прогнозируют многие аналитики, «перезагрузке» в целом не помешает, но заставит одного из участников «перезагрузки» вести себя куда аккуратней…

Журналист УНИАН встретился с представителем бывших советских «штирлицев». Двадцать лет он отпахал нелегалом на западе на Советский Союз. Ему бы быть сейчас «пенсионером союзного значения», но на своей родине Украине считается рядовым пенсионером, с такой же пенсией, как и у тысяч бывших офицеров ВС СССР. Об этом скандале у него есть свое мнение…

Скажите, чем объяснить позорный провал российской разведывательной сети в США?

Главное разведывательное управление СССР дореформировалось до абсурда. В среду разведчиков, впрочем, как и во все отделы государственного организма, проникло кумовство, блат, коррупция! То ли из-за экономии средств, либо по злому умыслу - и такое можно предположить - упростилась профессиональная подготовка. К примеру, будущие нелегалы для работы в США готовились в СССР… угадайте, с какого возраста?

Вероятно, со школьной скамьи…

Детки трех-четырех лет отбирались из детских домов. Случалось, высокоидейная семья кадровых чекистов добровольно отказывалась от своего малыша. В закрытом «американском» поселке дети росли, учились в школе по американской программе обучения, главное, ни слова не слышали по-русски. Им демонстрировали американские фильмы, когда подрастали, читали американскую периодику и новейшую художественную литературу. Затем наступал период спецобучения. Через пятнадцать-двадцать лет скрупулезной подготовки из них получались более, чем стопроцентные американцы. Разумеется, система идеологического воспитания, если хотите, зомбирования любви и верности советскому отечеству, заменившему сиротам родителей, была построена на высоком научном уровне.

Можно ли назвать крахом всей русской шпионской сети в США арест десяти нелегалов?

Конечно, нет. Помощник федерального прокурора США Майкл Фарбиарц заявил, что проведенные аресты - «только вершина айсберга». Бывший полковник КГБ Олег Гордиевский в Англии утверждает, что в США еще не арестованы более сорока семейных пар агентов Службы внешней разведки России, а также ФСБ, ГРУ и МВД. Это такая путинская нео-концепция массового засыла семейными парами, чтобы на «поле боя» нелегалы рожали детей. Прикрываясь детьми, отводили от себя подозрения.

Для благородной цели защиты родины можно не пренебрегать средствами, вероятно, так думает бывший профессионал разведчик Путин?

Помилуйте! Какой он разведчик? Сразу по нескольким направлениям была исследована работа Путина «на советскую разведку». Были опрошены бывшие сотрудники ГРУ, а также несколько бывших разведчиков, работавших в ГДР в одно время с Путиным. О «коллеге Путине» никто ничего не слышал. Возникло вполне обоснованное предположение, что Путин был офицером Пятого политического управления КГБ, среди восточных немцев и в Группе советских войск вербовал информаторов. Пятое управление - структура в КГБ, занимавшаяся политическими провокациями, преследованиями инакомыслящих. Пятерки всегда стыдились разведчики-профессионалы. Почти весь негатив КГБ шестидесятых-восьмидесятых годов сконцентрирован на Пятом политуправлении. Еще существенная деталь: для занимавшегося разведкой Путин на не достаточном уровне понимает и говорит по-немецки. Это еще заметили на его встречах в качестве Президента России с руководством Германии. Подсадка Путиным в государственные сферы России петербургских чекистов, а мы предполагаем, что большинство из его родной Пятерки, и привело, в частности, к начальному этапу провала всей разведывательной сети России в США.

Российская пресса пишет, что арестованные разведчики не причинили видимого вреда США, а все добытые ими сведения, мол, можно было взять в открытом доступе в Интернете.

Я не думаю, что все так просто, как пишет московская пресса. Проанализировав открытую информацию, можно понять, что кое-что все-таки они узнавали. Агенты были засланы в США под глубоким прикрытием в 1990-х годах. Успели обзавестись детьми. Им удалось установить контакты с американским ученым, разработчиком глубоко проникающих ядерных бомб малой мощности для разрушения бункеров. А также с бывшим высокопоставленным представителем американской разведки. Нелегалы собирали самую разную информацию: о глобальном рынке золота, недавно подписанным Обамой договоре с Россией по СОЛТ, Афганистане, президентских выборах в США в 2008 году, «подноготную» по кандидатам на должности в ЦРУ.

Методы работы выявленных разведчиков уж очень напоминают голливудский шпионский триллер. В этом нет ничего удивительного. ФБР выявило, что русские шпионы использовали классические методы. Деньги, закопанные в землю рядом с наклейкой от пивной бутылки определенной марки, случайное соприкосновение с агентом в людном месте в парке или на лестнице станции метро с мгновенным обменом идентичными пластиковыми сумками. В шпионских кругах этот старый цирковой фокус называется «браш-пасс».

Научно-технический прогресс изменил шпионские приемы? Что нового Вы отметили в работе разоблаченных «горе-разведчиков»? Многое поменялось. Я бы сказал, что «молодежи» стало проще и легче работать. Это расслабляет, но как мы видим, может сыграть злую шутку.

С московским руководством выходили на связь по новейшей шпионской технологии. Размещали в Интернете внешне невинные цифровые снимки с закодированной информацией. Также использовали специальные радиосигналы и компьютерную технологию. Послания передавались через коротковолновые радиопередатчики или путем создания беспроводных локальных лэп-топных компьютерных сетей в общественном парке. Агент Анна Чапман приносила лэп-топ в кафе и передавала данные русскому «дипломату», который проезжал на машине мимо кафе, но никогда в него не заходил. Чапман также открыла шпионский лэп-топ в книжном магазине и использовала частную сеть Wi-Fi для связи с тем же самым «дипломатом».

Этот шпионский метод ФБР зарегистрировало впервые. Конечно, о подобных методах мы могли только мечтать.

Все, что вы перечислили, можно назвать позитивом нынешней российской разведки. Ведь, и КГБ СССР практиковался засылать семейные пары разведчиков.

Разница между андроповскими и путинскими семейными парами нелегалов в уровне их подготовки.

Например? ФБР скопировало ряд компьютерных дисков при негласном обыске квартир подозреваемых. Защищенные паролями диски содержали стенографическую программу, используемую Службой внешней разведки России. Программа активировалась нажатием на control-alt-E. Далее следовало вводить 27-мизначный пароль. По теории вероятных совпадений букв и цифр, определить пароль, используя сверхмощный компьютер Минобороны, могли лишь в течении нескольких лет. Но напрягаться американцам не пришлось. У разведчицы путинского выводка Синтии Мэрфи ФБР провело негласный обыск и завладело кодом. Код был записан Синтией на бумажке.

Обучаясь азам разведки еще в Советском Союзе, когда КГБ возглавлял Юрий Андропов, запомнил от преподавателя такую ассоциацию:

- Когда вы посещаете туалет, использованную бумажку ведь никогда не оставляете для повторного использования?

Плохо выученной шпионке лень было каждый раз заглядывать, к примеру, в телефонный справочник, чтобы по заученной схеме заново составлять пароль. Вот она и оставила «запачканную» паролем бумажку для повторного использования. Благодаря не уничтоженному русским агентом паролю ФБР расшифровало более сотни сообщений. Так были установлены другие подозреваемые. За подобное преступное отношение к работе, приведшее к провалу шпионской сети, разведка любой страны строжайше карает нарушителя.

Еще одна горе-разведчица Фоулей провалилась из-за дамской сентиментальности. В выявленном сейфе хранила свою фотографию в возрасте 20 лет на негативе, изготовленном на советской фабрике фотоматериалов.

Лень и халатность, конечно, не лучшие черты разведчика, но все же эти ошибки нельзя назвать системными. Плохое знание языка страны пребывания - что может быть хуже в профессии разведчика? А проваленная группа явно была «троечниками» в школе.

Соседи прекрасно знали, что рядом живут русские. Так сосед русской пары нелегалов Зоттоли и Миллс, сказал:

- Я знал, что они русские, потому что они говорили с русским акцентом.

Нелегал Ричард Мэрфи утверждал, что родился в городе Филадельфия, но, как уже выяснилось, является урожденным русским и говорит с явным акцентом. Мэрфи и его освященная Путиным супруга Синтия Мэрфи были разоблачены соседями. Синтия сказала, что у нее такой акцент, потому что она родом из Торонто в Канаде, однако при этом она не знала крупного пригорода Торонто, где проживает родственница соседки. Другим же соседям чета Мэрфи говорила, что приехали из других мест. Не придерживаться одной легенды могут только случайные люди в разведке.

Потом Синтия утверждала, что акцент у нее ирландский. Но ее сосед по дому все же был уверен, что та говорит с русским акцентом.

Прошляпившая пароль Синтия Мерфи была подложена в постель под личного друга одного из министров Обамы, с заданием выведать, чем «дышит» президент США.

Использование разведчиками основного инстинкта для получения информации известно с доисторических времен. Аморальные методы, надеюсь, не изменились со времен вашей трудовой деятельности?

Вы правы, в таких методах трудно изобрести что-то новое. Все средства хороши, главное, не попадаться. Когда узнал некоторые подробности работы и задержания нелегалки Анны Чапман, признаться, вначале подумал, не из московских ли валютных проституток попала она в путинскую школу разведки. Ей 28 лет, девять из них находилась в Англии и США. Выходит, птичка выпорхнула на запад в 19 лет. Ее не готовили в «американском» городке в центре России с трехлетнего возраста, поскольку поселка такого давно не существует. Главным инструментом Чапман был ее талант ловко укладывать в постель высокопоставленных носителей информации.

Анна Чапман в 2005 году была на задании в Лондоне, работала на мальтийскую компанию. Там она была «личным секретарем», т.е. любовницей, владельца компании, мальтийского миллиардера Камильери. Постельная профессионалка Чапман постоянно посещала роскошные ночные клубы Лондона, где она встречала таких миллиардеров, как Винсент Чингиз и Филипп Грин, чтобы затащить их в постель и вытащить важную информацию. А, может, просто - получить и удовольствие, и деньги?

Ее фиктивный муж-англичанин поведал о «зловещем» отце Аннушки из КГБ Василии Кущенко. Говоря по простонародному, дочурка попала в разведку по большому блату. Для шикарной, безбедной жизни на западе чекист-папочка протолкнул свое чадо, обладающее несомненными, оцененными мужчинами на западе, достоинствами. Это и есть путинская система подготовки разведчиков.

Вас послушать, так внешняя разведка России ничем не отличается от захудалого районного суда тамбовщины или рязанщины. Но не может же такой ответственный орган быть настолько коррумпированным! Еще как может. Более того, я бы сказал, что элитный, высокообразованный разведчик перестал существовать в России. На смену ему приходят примитивные жлобы со связями. ФБР перехватило в 2009 году сообщение из России, в котором нелегалам напоминали: «Вас отправили в США в долгосрочную командировку. Ваше образование, банковские счета, машины, дома и т. д. – все должно использоваться для выполнения главной цели: поиска и разработки связей в политических кругах США и отправки информации».

Вот еще один образец мышления нынешнего руководства российской разведкой. Для создания ширмы вокруг агента, тот размещает на сайте «Одноклассников» свое фото с текстом о пылкой любви к России. Так поступила одна из арестованных.

Не может же разведчик сам себя выдавать!

На эту ветхозаветную логику надеялись, но опростоволосились. Разведчику настоящему, а не сварганенному на путинском конвейере, высовываться, вообще, всегда было противопоказано. Разведчик сидит тихо, как мышка, и выглядит неприметно, как мышка. Когда-то вор, чтобы отвести от себя подозрение, во всю глотку орал: Держи вора! На этот воровской трюк ведутся пенсионеры и пенсионерки. Но не полиция, тем более, ФБР.

Может ли скандал с разоблачением десяти русских шпионов затормозить инициированную Обамой «перезагрузку» отношений между США и Россией? Пока что Россия свое амплуа не меняет. Многие американцы всерьез задумались, не продолжает ли Москва водить их за нос.

По оценкам источников, заслуживающих доверия, до 50-ти процентов русских чиновников, работающих на западе, включая «священнослужителей» РПЦ, а также «дипломатов», «журналистов», сотрудников русских фирм, Аэрофлота, на самом деле, являются российскими шпионами. Впрочем, так было и во времена СССР.

Но сейчас русский шпионаж в США количественно превысил уровень времен Холодной войны. Представитель ФБР заявил, что по сравнению с Советским Союзом русские теперь изменили только формулировку. Советы называли США своим «главным врагом», а русские называют своей «главной целью».

Беседовал Георгий Бурсов