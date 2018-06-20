Как мир провожал Леха и Марию Качиньских

Мечты поляков и многих благородных россиян могут осуществиться: мы узнаем правду о катынском преступлении, сказал и.о. президента Польши... Медведев признал Сталина преступником... Янукович сидел близ Медведева...

День в Кракове выдался солнечный, светлый. Именно такой светлой была и президентская пара - Лех и Мария Качиньские. Сегодня поляки провожали их в последний путь. Они будут покоиться в самом выдающемся в Польше месте - Королевском замке на Вавеле, вместе с королями и другими историческими лицами.

Погибших доставили в Краков военным самолетом, в сопровождении жолнеров и полицейских повезли на траурную церемонию в Мариацкий костел. Гроб Леха Качиньского покрыли президентским флагом с гербом Польши, гроб госпожи Марии - просто государственным.

Сотни тысяч людей из разных уголков Польши и мира прибыли отдать последний долг...

Каких-то четких правил в таких ситуациях нигде не прописано, потому люди действуют так, как им подсказывает сердце: плачут, несут цветы, хлопают в ладоши, когда мимо них проезжает президентский кортеж, молятся или просто молчат. Молчание их тоже светлое. Среди тысячной толпы чувствовались особое тепло и доброта, ни малейшего негатива.

При въезде в Краков в день похорон все дороги были перекрыты, по обочинам плотно выставлены полицейские, которые стояли до конца церемониальных торжеств.

С восторгом наблюдала, как поляки за короткий срок смогли четко организовать все: прессу, меры безопасности, приезд людей. И при этом не дать почувствовать какого-то напряжения.

В Варшаве или в Кракове, где хоронили президентскую чету, тяжело было найти учреждение, магазин, жилой дом, на котором не было бы национального флага с траурной лентой. Люди всеми возможными способами пытались показать, какая это для них трагедия.

Накануне похорон в субботу я Варшаву вообще не узнала. Всегда шумной, веселой, где кафе заполнены оживленно болтающими поляками. На лицах людей читалась скорбь. Заведения все пустовали. Магазины – тоже. Было словно неловко в эти дни интересоваться чем-то другим, кроме последний долга памяти трагически погибшим.

В последние дни траура власть запретила продавать алкоголь. Но люди были так подавлены, что, кажется, никто бы все равно не пил.

На каждом шагу польские харцеры (пластуны) бесплатно раздавали воду, иногда бутерброды. Проезд в общественном транспорте в Варшаве и Кракове был бесплатным. Причем систематически об этом не забывали сообщать пассажирам, а для того, чтобы кто-то случайно не оплатил, отключили компостеры.

Странно, как трагедия хоть на время может сделать людей будто всех одинаково добрыми, толерантными, все отступает даже не на второй план, все проблемы, рутинные заботы кажутся мелочью.

В субботу в Варшаве на площади Пилсудского целый день поляки молились, чтобы поручить души «цвета их нации Богу». Официальные поминальные торжества по всем погибшими в российском Смоленске давно завершились, но старушки с палочками до ночи сидели, всматриваясь в улыбающиеся лица из плакатов. Время от времени всплакивали, пытаясь осознать трагедию. Поразило, сколько было молодых семей с маленькими детьми.

Понятно, что не все поляки любили своего президента. Это естественно, ведь он был политиком, а политика имеет такие вот особенности. Но люди откровенно признаются, что раскаиваются в этом и надеются, что в дальнейшем будут более толерантны друг к другу.

- Можно критиковать друг друга, но не оскорблять, – говорят пожилые польские дамы.

Поляки дают себе обещание помнить Катынь, помнить свято, ведь так просил их президент в своем последнем обращении. Вторую катынскую трагедию в их историю они считают «чистой случайностью» и обещают, что их отношение к россиянам никоим образом не изменится. Однако такое стечение обстоятельств вынуждает миллионы поляков думать, что здесь все-таки есть что-то странное и отчего это случилось именно на российской земле.

- Первая леди Мария была как мама, которая заботилась не только о своих, но и наших детях, – говорит Анджей из Закопан. - Да, она моя мама и мама всех поляков. Мы горды, что у нас была такая первая леди. Как глубоко верующий человек, думаю, она попала в рай.

Поляки целый день, под горячим солнцем, провожали своего президента. Склонив головы, они покорно слушали богослужение за погибшими. Кто-то сидел просто на дороге.

О поляках говорят, что это наиболее верующий народ в Европе. По-видимому, это действительно так. Молодые и старые массово подпевали за ксендзами.

- Очень гордая тем, что со своим маленьким сыном должна была возможность побыть неподалеку возле гробов президентского пара. Я учительница в школе, мы организовали у себя небольшую панихиду, чтобы еще отдельно отдать им почет.

На похороны приехали восемнадцать делегаций со всего мира. Среди них и наши политики – Виктор Янукович, Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко.

Бронислав Коморовский, как исполняющий обязанности президента Польши, сказал трогательные слова:

- Господин Президент, перед Вам последний путь. Последний, но славный, ведущий из Мариацкого костела на Вавель. Через минуту зазвонит колокол Зигмунта. Через минуту звон прервет скорбную тишину. Веками он возвещает полякам об опасности, польских триумфах и польских трагедиях. Он бил на победу под Веной, во время присяги Тадеуша Костюшко, коли началась Вторая мировая война, когда выбрали Папой поляка и когда он умер. Он приветствовал и звонил на прощание для выдающихся поляков в честь их заслуг перед родиной. Колокол звучал, когда объявлял трагическую смерть сыновей и дочерей польского народа. Сегодня тоже зазвонит в знак прощания с первым гражданином, который неожиданно и слишком быстро отошел на вечный пост после преданной и верной службы. Прощаемся с президентом и его женой, женщиной мудрой, отважной, открытой и сердечной, которая всегда охотно помогала людям. Верим, что по ту сторону и дальше будет сердечно заботится о муже. Президент Качинский погиб по пути в Катынь, где ему предстояло произнести важные слова. Не успел призвать к заживлению ран Катыни, десятилетиями отравлявших отношения между поляками и россиянами. Это своеобразное завещание Президента Леха Качиньского нужно наполнить смыслом сближения и единения. 70 лет назад тысячи польских офицеров вывезены в лагеря и тюрьмы НКВД, а позже убиты выстрелом в затылок. Целые поколения поляков были обречены на молчание.

Коморовский также сказал, что трагедия под Смоленском напомнила миру о Катыни. История признает правоту великого русского Александра Герцена, который говорил, что неправдивое и несущественное отпадает, а остается то, что вечно, - правда. Правду можно скрывать, но она не умирает.

- Мечты поляков и многих благородных россиян могут осуществиться. Мы узнаем всю правду о катынскому преступлении. Такие надежды дают слова и жесты со стороны президента и премьера России и много проявлений тепла и понимания со стороны российского общества.

Дмитрий Медведев, в свою очередь, напомнил, что Катынская трагедия – это преступление Сталина и его соратников, а «позиция российского государства давно сформулирована и она неизменна».

- Поэтому, будучи здесь, провожая президента Польши, мы прокладываем путь в будущее.

Во время богослужения Янукович сидел близ Медведева, между ними - президент Литвы Даля Грибаускайте. Правда, на Вавель провожали Леха и Марию не все. Янукович и Медведев не пошли.

Президентскую чету в сопровождении родственников, друзей, коллег, многочисленного духовенства, жолнеров, лидеров со всего мира провезли к месту вечного упокоения - Королевскому замку.

После погребения дочь Леха и Марии Марта, брат Ярослав, премьер-министр Дональд Туск, Коморовский и министр иностранных дел Радослав Сикорский еще долго принимали соболезнования от лидеров государств.

Наша Юлия Тимошенко трижды поцеловалась с Туском, лишь раз с Сикорским и ни разу - с Ярославом. Выражая сожаление, Ющенко очень жестикулировал и крепко жал обе руки Туску.