Украина глазами ЕС, ЕС глазами Украины

Совет министров ЕС решил не конкретизировать...

Совет министров иностранных дел ЕС пришел к заключению в отношении переговоров с Украиной о подписании нового Усиленного соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, в своем документе Совет министров ЕС решил, что в новом Усиленном соглашении рано предусматривать развитие двусторонних отношений. Это будет означать, что в соглашении, с одной стороны, не будет положения о возможности членства Украины в ЕС, но, с другой стороны, не будет положения и о невозможности такого членства.

В то же время в документе отмечается, что ЕС признал европейские устремления Украины еще в 2005 году.

Кроме того, в заключении записано, что ЕС продолжит оказывать поддержку политическим и экономическим реформам в Украине, направленным на усиление демократии, стабильности и прозрачности в стране, и хочет усилить свои обязательства в этих направлениях в новом соглашении. Согласно документу, новое соглашение должно ставить целью сближение отношений с Украиной, экономическую интеграцию и политическое сотрудничество.

Как сообщал УНИАН, новое Усиленное соглашение должно заменить действующее в настоящее время Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, срок которого истекает в 2007 году.

Такое решение отрезвит украинских евроромантиков Решение Совета министров иностранных дел Евросоюза о перспективе членства Украины в Европейском Союзе является отрезвляющим фактором для той группы украинских политиков, которых принято называть еврооптимистами и евроромантиками.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНИАН высказал политолог Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ, комментируя сегодняшние выводы Совета министров иностранных дел ЕС, касающиеся переговоров с Украиной по тексту нового Усиленного соглашения.

«Это решение Совета министров ЕС не является поводом, чтобы отменять стратегическую задачу Украины для тех, кто ее ставил. Это ожидаемое решение, поскольку понятно, что Евросоюз не готов к расширению за счет вступления Украины в силу внутренних и внешних причин. Не секрет, что некоторые страны старой Европы критически восприняли расширение Евросоюза за счет Болгарии и Румынии», – сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

По его мнению, сегодняшнее решение Совета министров иностранных дел ЕС не отразится на перспективе создания Зоны свободной торговли с Евросоюзом. «Нынешнее правительство – это прагматики, которые ищут дополнительных поступлений в бюджет и пытаются договориться с партнерами на среднесрочную перспективу. Риторика правительства о перспективе создания Зоны свободной торговли с ЕС будет спокойной. Но понятно, что эта цель быстро не будет достигнута», - добавил он.

«Украина в ближайшие 10 лет будет стремиться использовать свой транзитный потенциал и зарабатывать на рыках России и стран СНГ, чтобы укрепить свои позиции. Тогда позиция Украины будет более выгодной и на переговорах с ЕС», - предположил политолог.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ также обратил внимание на тот факт, что уже сейчас по объему реального ВВП Украина входит в двадцатку наиболее развитых стран мира. «Еще 10 лет - и Украина может обогнать Болгарию, Румынию, и даже Польшу, Чехию и Венгрию, которые являются членами Евросоюза. Тогда и позиции Украины на переговорах с ЕС будут другими», - подчеркнул политолог.

Тарасюк не исключает, что ЕС может изменить свое решение… Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК не исключает, что Европейский Союз может изменить свое решение о перспективах членства Украины в организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя сегодняшнее решение Совета министров ЕС о том, что новое Усиленное соглашение не должно предусматривать никакого конкретного будущего развития двусторонних отношений.

«Не нужно реагировать на решения, которые имеют временный характер, поскольку тот же Совет может принять другое решение”, - сказал он.

По словам Б.ТАРАСЮКА, не стоило ожидать, что Совет ЕС примет решение о фиксации членства Украины в ЕС, поскольку в этом вопросе нет консенсуса. По мнению Б.ТАРАСЮКА, в этом вопросе следует быть реалистами.

Вместе с тем Б.ТАРАСЮК считает, что такое решение не означает, что Украина должна прекратить прилагать усилия в направлении получения членства в организации. Он отметил, что переговоры будут продолжены, и в ходе этих переговоров будет определяться, изменится ли позиция ЕС.

…Политолог считает, что будет заменен глава МИД Решение Совета министров иностранных дел Евросоюза о перспективе членства Украины в Европейском Союзе будет способствовать изменению внешней политики Украины и замене министра иностранных дел.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНИАН высказал политолог Вадим КАРАСЕВ, комментируя сегодняшние выводы Совета министров иностранных дел ЕС, касающиеся переговоров с Украиной по тексту нового Усиленного соглашения.

«Смена акцентов и практических шагов украинской политики по отношению к Европе и европейской политики - по отношению к Украине даст возможность произвести концептуальное изменение внешней политики и в результате - замену министра иностранных дел. Персональный конфликт между премьер-министром ЯНУКОВИЧЕМ и министром иностранных дел ТАРАСЮКОМ будет в этой ситуации вторичным», - сказал В.КАРАСЕВ.

По его мнению, решение Совета министров иностранных дел ЕС означает, что Украина остается в неопределенной переходной зоне. «Формат, предложенный Евросоюзом Украине, - не то чтобы да, не то чтобы нет - означает, что фактически ЕС перекладывает ответственность за европейскую интеграцию на саму Украину, чтобы политические элиты сами разобрались в том, что они смогут предложить Европе», - добавил политолог.

«Европа не видит среди украинских политических элит группу, которая может продемонстрировать не только желание, но и предложить политический ресурс для последовательной евроинтеграционной политики Украины, проинтеграционной европейской экономической политики», - предположил политолог.

В.КАРАСЕВ считает, что решение Совета министров ЕС носит преференциальный характер для правительства Виктора ЯНУКОВИЧА. «Все отдано на откуп политической конъюнктуре, и очевидно, что такая стратегия ЕС, а точнее, полное отсутствие таковой стратегии, дает некоторые преференции правительству ЯНУКОВИЧА и парламентской коалиции. Но это означает не положительные преференции, которые имеют предметное выражение, а, скорее, негативные преференции, которые заключаются в предоставлении правительству и антикризисной коалиции полной свободы действий», - пояснил он.

«Длительное время мы будем иметь не евроинтеграцию, а евроориентацию, то есть Европа как ориентир. Но реальное движение будет идти своим дрейфом – ни туда и ни сюда, ни рыба - ни мясо, ни к селу - ни к городу», - резюмировал В.КАРАСЕВ.

Еврокомиссия считает сегодняшнее решение шагом вперед Еврокомиссия считает сегодняшнее решение Совета министров ЕС в отношении Украины шагом вперед в двусторонних отношениях.

Об этом заявила корреспонденту УНИАН представитель Еврокомиссии Эмма УДВИН.

“Это шаг вперед в наших отношениях”, - сказала она.

Э.УДВИН напомнила, что сегодняшнее решение Совета министров иностранных дел ЕС, которым был одобрен мандат Еврокомиссии на переговоры с Украиной, не предусматривает конкретного развития двусторонних отношений. Это, отметила она, означает, что в новом соглашении не будет записано положение о возможности членства Украины в ЕС, но не будет и положения о невозможности членства Украины в ЕС.

Представитель Еврокомиссии отметила, что в новом Усиленном соглашении обязательно будут содержаться положения о создании зоны свободной торговли после присоединения Украины ко Всемирной торговой организации, а также об усилении сотрудничества в энергетике и других сферах. “Новое соглашение позволит усилить экономическую интеграцию и политическое сотрудничество. Это очень обнадеживающий сигнал для Украины”, - отметила Э.УДВИН.

Она не смогла уточнить возможную дату начала переговоров, отметив, что это будет зависеть от готовности обеих сторон.