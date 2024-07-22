Подобное предложение звучало после первого тура дебатов.

Член Палаты представителей США Нэнси Мейс (Республиканская партия) призывает вице-президент Камалу Харрис взять на себя обязанности Джо Байдена.

"Если у Джо Байдена нет когнитивных способностей добиваться переизбрания, то у него нет и когнитивных способностей досидеть до конца срока. Завтра я представлю резолюцию, призывающую Камалу Харрис применить 25-ю поправку и взять на себя обязанности исполняющего обязанности президента", - написала она в X.

Согласно 25-й поправке к Конституции Соединенных Штатов Америки, вице-президент занимает пост президента в случае досрочного прекращения его полномочий.

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В конце июня спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил о необходимости рассмотреть возможность использования 25-й поправки, поскольку Байден "слабо выступил на дебатах".

Джонсон призвал Байдена объявить об отставке

После выхода Байдена из президентской гонки, спикер Джонсон заявил, что тот не может находиться на должности главы государства, если не готов баллотироваться на новый срок. Он призвал его немедленно уйти в отставку.

Аналогичные заявления звучали и от других республиканцев, однако в Белом доме сказали, что действующий президент не покинет свой пост преждевременно.

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