Эммерсон "Крокодил" Мнангагва принес присягу президента Зимбабве

75-летний Эммерсон "Крокодил" Мнангагва принес присягу нового президента Зимбабве.

Как сообщает Reuters, церемония присяги нового президента состоялась на национальном стадионе зимбабвийской столицы Хараре перед тысячами его сторонников.

Присяга Мнангагвы символизировала завершение 37-летнего правления Роберта Мугабе.

Читайте такжеМугабе получил иммунитет от уголовного преследования и возможность остаться в Зимбабве - СМИ

Бывший руководитель сил безопасности Мнангагва, также известный под прозвищем «Крокодил», во время присяги обязался соблюдать конституцию и защищать права всех 16 миллионов граждан Зимбабве.

Большинство зимбабвийцев праздновали уход из власти 93-летнего Мугабе, правление которого привело к обеднению и деспотизму в стране, считавшейся одной из самых перспективных в Африке.

Однако некоторые граждане выражают беспокойство относительно будущего Зимбабве при правлении Мнангагвы. В частности, они ставят вопрос о его роли в так называемой резне Гукурахунди в Матабелеленде в 1983 году, когда, согласно подсчетам, 20 тысяч человек были убиты во время подавления оппонентов Мугабе.

Мнангагва отрицает какое-либо участие в указанных убийствах.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Мугабе уволил вице-президента страны Эммерсона Мнангагву, что было расценено как попытка открыть путь к власти жене Мугабе Грейс с тем, чтобы она стала его преемником.

В ночь на 15 ноября зимбабвийские военные заблокировали все органы власти в столице Хараре, захватили телецентр и объявили, что временно берут под свой контроль ситуацию в стране. В то же время военные подчеркнули, что действия армии не являются военным переворотом, а лишь направлены против «преступников», которые окружают Мугабе.

19 ноября партия власти Zanu-PF уволила президента с поста своего лидера. Также из политсилы исключили Грейс Мугабе, которая моложе мужа на 40 лет.

21 ноября Мугабе подал в отставку, о чем заявил пресс-секретарь парламента Джейкоб Муденда. 93-летний президент находился у власти с 1980 года.