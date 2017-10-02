Каталонский лидер заявил об обретении права на независимость

Жители Каталонии заслужили право на независимое государство в форме республики, заявил вечером в воскресенье, 1 октября, глава каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон, как сообщает DW.

"Каталонское правительство в ближайшие дни передаст результаты голосования парламенту Каталонии, который является воплощением суверенитета нашего народа, чтобы он (парламент - Ред.) мог действовать далее в соответствии с законом о референдуме", - сказал Пучдемон. Евросоюз не может не заметить нарушений прав человека при голосовании, добавил он.

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Глава сепаратистского объединения ANC (Каталонское национальное собрание) Жорди Санчес, выступая на главной площади Барселоны, призвал каталонское правительство объявить об отделении от Испании. Он выразил надежду на "рождение нового Каталонского государства".

Премьер-министр Испании Мариано Рахой ранее заявил, что на территории автономии "не было референдума, а была инсценировка". Ответственность за беспорядки и насильственные действия в Каталонии Рахой возложил на правительство автономии.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября, ранее Мадрид объявил, что это голосование противоречит Конституции. Полицейские в этот день закрывали избирательные участки и изымали урны и бюллетени. В разных частях Каталонии прошли акции протеста, полиция использовала дубинки и резиновые пули. Всего пострадали 844 человека, сообщили каталонские власти.