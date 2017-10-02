В Каталонии не состоялось никакого референдума - премьер Испании

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что в Каталонии не было никакого референдума, зато речь идет о “инсценировке”. Об этом он сказал вечером в воскресенье, 1 октября, после завершения голосования на референдуме в Каталонии, проведению которого препятствовала полиция, как сообщает DW.

По мнению Рахоя, испанские государство доказало, что может реагировать "всеми доступными законными способами на любую провокацию”.

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Действия полиции, которая частично жесткими методами пыталась помешать голосованию, Рахой назвал "неприятными, но соответствующими”, передает AP. Он поблагодарил правоохранителей за выполнение их обязанностей. В то же время ответственность за действия полиции, которая применяла силу, испанский премьер возложил на региональное правительство Каталонии. “Ответственными являются те, кто нарушил закон... Мы только выполнили свой долг и действовали в соответствии с законом”, - цитирует главу испанского правительства dpa.

По данным каталонского регионального правительства, более 760 человек пострадали во время столкновений с полицией. Двое из них находятся в критическом состоянии, сообщило каталонское министерство здравоохранения. По информации МВД в Мадриде, во время столкновений получили ранения 12 полицейских.