Заместитель госсекретаря США: мы хотим поговорить о соглашениях c ЕС о транзите газа

Мы отметили ценность тех моментов, когда Ющенко и Тимошенко удавалось придти к согласию... Думаю, россиянам стоит самим объяснить логику своей позиции... Мы не заключаем соглашений за счет наших друзей.

В Киев с официальным визитом прибыл первый заместитель госсекретаря США Джеймс Стайнберг. Господин Стайнберг ответил на вопросы УНИАН.

Мистер Стайнберг, какая основная цель Вашего визита в Украину?

В девяностых годах я уже бывал в Украине, когда работал в администрации Билла Клинтона. Мне приятно опять быть в Киеве. Этот приезд для меня очень важен, я имею возможность опять начать работу с Украиной.

Цель приезда – еще раз подтвердить, какую ценность мы придаем отношениям США с Украиной, подчеркнуть намерения Президента Барака Обамы поддержать и развить тот уровень сотрудничества, который мы имеем.

Каковы Ваши ожидания от встреч с нашим высшим руководством? О чем Вы с ними собираетесь говорить? Прежде всего я бы хотел услышать из первых уст от ваших лидеров о тех вызовах, проблемах, которые, как они считают, сегодня актуальны, и каким образом, на их взгляд, можно было бы работать Украине и США вместе, чтобы дать ответ на эти вызовы не только в Украине, но и в регионе и целом мире.

Мы знаем, что Украина, как и весь мир, должна справиться с серьезными проблемами, вызванными мировым экономическим кризисом. И очень важно для всех нас наладить общую работу, чтобы эффективно справиться с проблемами.

Я постараюсь передать твердое намерение США продолжать поддерживать развитие демократии в Украине, продолжать поддерживать безопасность Украины в этом важном регионе мира.

Имеете ли какие-то конкретные предложения по сотрудничеству?

В первую очередь я бы хотел вместе со своим коллегой, советником по международной экономике в Белом Доме Девидом Липтоном, который тоже прибыл в Украину, конкретно поговорить об экономических вопросах, сейчас стоящих на повестке дня, в частности о сотрудничестве Украины с МВФ. А также в плане экономической реформы, в частности о соглашении с ЕС о транзите энергоресурсов.

Я также хотел бы поговорить с вашими лидерами о том, как Украина работает над выполнением ежегодной национальной программы по НАТО. Намерен узнать, как можно помочь, чтобы поддержать соответствующий темп этой программы.

Кроме того, хочу выразить благодарность Украине за вклад в миротворческие операции в Афганистане, Ираке, Африке. Также поговорить о том, как в дальнейшем сотрудничать в этом направлении.

Также с украинским руководством я хочу обсудить, как мы – США – собираемся двигаться в направлении улучшения своих отношений с Россией и при этом придавать такую же важность отношениям с Украиной. Все считают, что добрые отношения между США и Россией будут позитивным фактором для Украины и для других стран региона.

Как Америка относится к нашей внутриполитической борьбе?

(Смеется.) Как вы знаете, мы всегда пытаемся деликатно не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств – наших друзей во всем мире.

Мнение о том, что вы спрашиваете, должен, прежде всего, выражать народ Украины... Но во времена кризиса стоит сказать, что очень важно объединять силы, работать сообща, чтобы найти соответствующие решения для важных вопросов.

С таким обращением наш Президент Обама обращается к американскому народу, к Конгрессу, чтобы – в нашем случае – объединить усилия двух основных партий для решения этих проблем.

По-видимому, такие же пожелания уместны будут и для украинских властей.

Не тяжело ли США выстраивать отношения с Украиной, если не ясно, кто здесь чего хочет? Президент – одно, премьер-министр – второе, Верховная Рада – третье... Яркий пример – когда ВР не проголосовала за законы, которые были нужны для получения второго транша кредита МВФ...

Думаю, что в период кризиса действительно важно находить пути для взаимного сотрудничества, потому что только таким способом можно принимать действенные решения.

Возможно, поэтому то, что считается обычным политическим разногласием, во время кризиса следует откладывать в сторону. Это нужно для того, чтобы сделать возможным сотрудничество Украины и с отдельными странами – такими, как США, – и с международными институтами – такими, как МВФ.

Должен заметить, что мы отметили важность и ценность тех моментов, когда удавалось достичь согласия между Президентом Ющенко и премьер-министром Тимошенко. В частности в принятии решений по второму траншу кредита МВФ, а также – о транзите энергоресурсов с ЕС.

Мы бы хотели и в дальнейшем видеть такого рода сотрудничество, чтобы принимались важные решения, и Украина шла вперед.

Не разочаровалась ли Америка в нашем Президенте?

Мы прекрасно относимся к вашему Президенту. Считаем, что он чрезвычайно много сделал для утверждения демократии в Украине. Он годами демонстрировал политическую смелость, поэтому мы очень ценим его лидерские качества, его способность смотреть вперед, на перспективу. Считаем, что он очень много сделал для развития наших двусторонних отношений.

Недавно госсекретарь США Хиллари Клинтон в Конгрессе заявила, что Соединенные Штаты по-новому будут строить отношения с большими странами, в частности с Россией. В чем будет новизна? Как Барак Обама собирается налаживать отношения с Россией после Джорджа Буша? Думаю, что Президент Обама и госсекретарь Клинтон намерены предложить новые рамки сотрудничества с Россией. Но, формируя эти рамки, мы будем помнить, что остаются те сферы, в которых мы не имеем согласия. Однако есть широкий спектр интересов, где мы можем сотрудничать. Наше сотрудничество будет полезным не только для США и России, но и для других стран. Хотим, чтобы наше сотрудничество давало ответ таким вызовам, как терроризм, распространение оружия массового поражения, региональные конфликты.

Мы все от этого только выиграем. Однако хочу подчеркнуть, что при этом будут оставаться сферы несогласия.

В чем именно вы все-таки не согласитесь с Россией?

Одна из этих сфер – безусловно, НАТО и роль НАТО. Мы очень четко дали понять, что двери этой организации должны оставаться открыты для тех стран, которые будут отвечать критериям, стандартам НАТО.

Мы продолжаем считать, что признание Россией якобы независимости частей Грузии было ошибкой и не способствует миру и стабильности в регионе.

Мы также продолжаем иметь разные взгляды на то, что происходит с демократией в самой России. И мы будем придерживаться этой точки зрения!

В то же время мы видим возможность соглашения с Россией об ограничении стратегических вооружений, которое сделает мир более безопасным. Мы вместе должны сотрудничать в обеспечении сохранности ядерных материалов, чтобы они не попадали в руки опасных типов.

Мы видим потенциал сотрудничества в отрасли энергетики, изменения климата. Следовательно, есть отрасли, где мы можем сотрудничать.

Вы употребили в отношении России понятие «демократия». Уместно?

(Смеется.) Если сравнивать с прошлым, то сейчас Россия более демократичная страна, чем это было во времена Советского Союза.

Но России, безусловно, есть над чем работать, чтобы углубить и укрепить свою демократию, сделать более свободной свою прессу, позволить своим гражданам выражать свою точку зрения при их несогласии с официальной политикой. То есть России есть над чем поработать, чтобы сделать ее лучше для своих граждан.

Не станет ли Украина некоей жертвой в налаживании отношений Америки с Россией? Говорят, например, что Россия согласилась сотрудничать с США по Афганистану в обмен на то, что США прекратит помогать вступлению Украины в НАТО...

Мы не заключаем соглашений за счет наших друзей.

Думаю, россияне понимают, что совершенно непродуктивно было бы даже делать подобные предложения, потому что они знают, что мы не торгуем такими вещами. Они знают, что это не наш подход.

Насколько мне известно, таких предложений с их стороны не было и не думаю, что будут.

Что касается НАТО... Тут Америка всегда была нашим наибольшим другом. Будет ли оставаться она им и в дальнейшем и будет ли способствовать продвижению Украины в НАТО, как это было, в частности, при Джордже Буше?

Как вы видели, и на встрече министров иностранных дел стран НАТО, где присутствовала госсекретарь США Клинтон, и на встрече Президента Обамы на саммите стран НАТО, США показали, что остаются энергичным сторонником работы комиссии Украина – НАТО, поддерживают выполнение Украиной ежегодной национальной программы сотрудничества с НАТО, поддерживают движение Украины в направлении членства в Альянсе.

Если Украина примет для себя такое решение, то мы будем полностью на стороне этого решения.

Россия перенесла назначенное на 7 мая заседание Совета Россия – НАТО. Это решение России связано с учениями НАТО в Грузии, которые должны проходить с 6 мая по 1 июня. В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который не делает ничего без ведома обоих своих президентов, заявляет, что Россия – за активное сотрудничество с НАТО. Можете ли Вы объяснить логику России? И что понимается под активным сотрудничеством?

Думаю, россиянам стоит самим объяснить логику своей позиции.

С нашей точки зрения, учения в Грузии – это очень продуктивная деятельность, в которой участвуют не только государства-члены НАТО, но и страны вне Альянса. Считаем, что есть большая польза в отработке миротворческих и гуманитарных миссий. Мы об этом очень четко сказали господину Лаврову.

Мы за то, чтобы Россия имела более тесные отношения с НАТО, но в конечном счете россияне сами должны принимать для себя решения.

В общественном мнении россиян в последние годы активно формируется образ внешнего врага. Кстати, здесь Украина и США, вместе с Грузией и Эстонией имеют нечто общее: все мы, согласно социологическим опросам в самой России, считаемся ее “врагами”. Антиамериканские настроения в РФ, как и ксенофобские в целом, достаточно распространены... Что может противопоставить Америка российскому антиамериканизму?

Думаю, то, как Президент Обама, вице-президент Байден, госсекретарь Клинтон очерчивают новые подходы Соединенных Штатов, это предложение открытой руки будет воспринято. Очевидно, что мы хотим хороших отношений с Россией, с российским народом.

Мы понимаем, россияне тоже прошли тяжелый период, который был и у других регионов в этой части света. Но сейчас есть возможность перевернуть страницу. Думаю, даже рядовые россияне почувствуют новое отношение США к России, соответственно, откликнутся лучшим отношением к Америке.

Кстати, такой подход Обамы и к странам по всему миру вызывает волну энтузиазма в отношении политики Соединенных Штатов. Надеемся, настроения людей в мире будут меняться на нашу пользу.

Обращается ли за советами Президент Обама к предыдущему Президенту Бушу?

Знаете, мне об этом неизвестно. Знаю, что в период передачи власти у них было несколько содержательных встреч. В частности, они несколько раз встречались в формате один на один. Знаю, что Президент Обама очень ценил диалоги с Джорджем Бушем.

Рассматривает ли нынешняя администрация США новые угрозы, которые несет нынешний кризис в геополитическом плане, – как это было в результате кризиса в 20–30 годах, когда к власти пришел Гитлер и многие страны изменили свои границы, а некоторые вообще прекратили свое существование?

Думаю, мы выучили уроки истории, и знаем по печальному опыту тридцатых годов прошлого века, что сейчас правительствам по всему миру нужно объединять усилия, чтобы вместе давать ответ на сегодняшние проблемы.

Тогда, в тридцатых годах, каждая страна считала, что защищала свои собственные интересы, не глядя дальше своих границ, не видя соседей. Позже это привело к тому, что вы сказали.

Думаю, то, что показала встреча G20 в Лондоне, как раз и было готовностью лидеров ведущих стран делать смелые шаги, чтобы избежать тех ошибок, которых допустили в прошлом.

Беседовала Оксана Климончук