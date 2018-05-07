Россия может устраивать истерики только самой себе

В реакции официальной России на подписание газовой декларации „Украина-ЕС” прослеживается что-то детское. Демонстративный уход российской делегации с хлопанием дверью (правда, уход на ланч к высокопоставленному еврочиновнику Андрису Пиебалгсу). Немедленные суперрезкие заявления царствующего премьера Владимира Путина (поразрываем с подлыми европейцами и украинцами все газовые контракты!) и его верного президента Дмитрия Медведева (отменим консультации нашего дорогого премьера и их украинской премьерши!) Поток ужасно злых в адрес Украины заявлений всех сущих в РФ министерств и ведомств – энергетических, дипломатических, аналитических, административных. Что-то подобное наблюдалось разве что во время двух газовых войн 2006 и 2008 годов.

Но ведь сейчас не война. Просто подписана декларация о намерениях. Впереди весьма нелегкий путь реализации этих намерений. А Россию приглашают принять самое активное участие в этом процессе. И лидеры всех ветвей власти Украины, и руководство Еврокомиссии.

Почему же такая истеричная реакция? Почему российские высокопоставленные лица делают импульсные заявления, в которые потом их просто тычут носами эксперты и обозреватели? Непогрешимому Путину напоминают, что газовые соглашения, которые он собрался отменять, носят двусторонний характер. Что пересмотр отношений между ЕС и РФ, как он грозил, обойдется России слишком дорого. Действительно, Россия закупает в Европе газотранспортное оборудование на $26 млрд., но львиная доля этого оборудования была уже раньше приобретена „Газпромом”. Причем путем кредитных соглашений на разработку месторождений или строительство газопроводов. Просто так расторгнуть эти соглашения не удастся. Такие неустойки по арбитражу будут, что золотовалютных запасов РФ не хватит. А других регуляторов отношений нет, базовый торговый договор Россия-ЕС уже два года тормозится. И не европейской стороной...

Или возьмем заявления руководства „Газпрома”: во-первых, нас, мол, выбросили из процесса. Но приглашали принять участие, предлагали трехсторонний формат Брюссельской конференции. Нет, россияне приехали откровенно для того, лишь бы осуществить свой демарш на ланч.

Во-вторых, российская сторона заявляла, что на нужды ГТС Украине нужно не $5 млрд., а все $30 млрд. И опять людям, считающим себя уникальными профессионалами в газовых делах, объясняли, что речь идет не о капитальном ремонте газопроводов, который действительно стоил бы астрономические суммы, а об элементарной модернизации ГТС. Об улучшении линейной части, оптимизации работы компрессоров и внедрении некоторых новых технологий на подземных газохранилищах.

Можно еще долго перечислять логические аргументы, которые разбивают эмоциональные заявления россиян. Модернизация украинской ГТС стоит на порядок дешевле „Южного” и „Северного” потоков, которые являются не коммерческими, а сугубо политическими проектами. А обеспечит повышение пропускной способности на те же 60 миллиардов кубов газа. Введение европейских стандартов, прозрачных правил ценообразования, условий транзита, пользования ГТС и ПХГ выгодно России как государству, хотя и лишает коррупционных сверхдоходов мощное газпромовское лобби (об этом говорил известный российский аналитик, руководитель Центра энергетической политики Института Европы РАН Алексей Хайтун). Советник по энергетическим вопросам миссии Украины при ЕС Вячеслав Княжницкий объясняет, что все демонстративные тревоги российского руководства о том, что несогласованное изменение режимов работы украинской ГТС грозит непредвиденными последствиями на всем евразийском пространстве, напрасны. Ведь европейские стандарты уже применяются, начиная с западной границы Украины, а там не возникает никаких проблем. „Так почему они должны быть на восточной границе Украины? Их тоже не будет". Но дело не в логике. В российской истерике явно видна предельная субъективность. Отнести ее на то, что якобы глава украинского Кабмина что-то обещала Путину, а затем грубо „кинула” ВВП, означало бы излишне польстить византийскому коварству Юлии Владимировны. И, в конечном итоге, оскорбить кадрового разведчика, который в силу профессии должен быть готов к любым действиям оппонента.

Кажется, дело все же в ребячестве самого российского неоимпериализма, который, с исторической точки зрения, находится еще в возрасте младенца. (И это при том, что во главе государства стоят люди казалось бы взрослые и неглупые). Ведь от „ельцинского Веймара” прошли считанные годы. И новейшая квази-империя напоминает большого крепыша, который осваивает окружающий мир и тащит к себе все, что ему кажется привлекательным. У геополитического детеныша гипертрофировано развит хватательный и тянущий инстинкт. А если чаду кто-то мешает подтягивать к себе что-то чужое и пробовать на зубок, оно искренне обижается, устраивает истерику, сучит ножками и угрожающе кричит. Но на самом деле ребенок должен устраивать истерику исключительно себе самому.

Спрашивается, почему „Газпром” и Кремль так убежденно считали, что украинская ГТС должна быть под российским контролем? В форме консорциума, акций или любой другой? А теперь горькая обида ребенка – как же так? Беларусь отдала свою ГТС, а Украина ерепенится какого-то черта!

По каким таким причинам российские энергооткормленные элиты были так искренне уверены, что их экспансия на европейском энергетическом рынке будет длиться вплоть до установления полной и абсолютной монополии „Газпрома”? И что Украина станет не более чем удобным транзитным плацдармом для этих чингисхановских планов? А если будет упираться, будет обойдена другими газопроводами. Откуда такая идиосинкразия на саму мысль о том, что Украина станет не придатком к „Газпрому” (или малозначимым аппендиксом), а самостоятельным субъектом газового транзита и газового рынка? Откуда мессианская уверенность в своем праве продавать свой газ на чужой границе?

Почему „Газпром” и его лобби были так уверены в том, что лафа, обеспеченная непрозрачными газовыми операциями и огромными сверхдоходами, будет длиться вечно?

Какие основания были у России считать, что двумя газовыми войнами 2006 и 2008 годов с отключением газа для потребителей этот большой и нехороший геополитический ребенок поставит на колени Украину и Европу? Неужели не логичнее было предположить, что Украина и Европа объединятся для отклонения последующих угроз? И примут меры для защиты своих интересов?

А потому истерики Россия сегодня может закатывать лишь сама себе. А с удовольствием наистерившись, задуматься над тем, что продолжение детсадовского поведения типа „хватай и тащи” в современном мире не приведет ни к чему доброго. Время взрослеть – и принимать во внимание не только собственные интересы.

Кроме изложенного выше должен поделиться уверенностью в том, что причиной для истерики российского руководства стали не только брюссельские перипетии. Декларация „Україна-ЕС” скорее стала последней каплей в чаше бед и неприятностей для России.

Возьмем ситуацию в „Газпроме”. Как отмечают сами российские аналитики, у монополиста есть серьезные риски снижения доходов. В последнее время падает добыча газа, и с каждым месяцем это падение только ускоряется. В январе-феврале т.г. это падение составило 12,2%. Первый квартал 2009 года - последний период высоких цен для европейских потребителей, после чего будет идти снижение стоимости, соответственно, доходы "Газпрома" будут падать, что отразится на состоянии компании. В среду на переговорах с Туркменией в Кремле сорвалось заключение соглашения о газопроводе Восток-Запад - проект "Газпрома". Как пишет газета "Ведомости", он должен был обеспечивать газом ведущий в Россию прикаспийский газопровод, строительство которого должно начаться в этом году. Подписать документ планировали по итогам переговоров президентов. Однако среди подписанных соглашений его не оказалось. Издание утверждает, что у „Газпрома” просто нет денег.

Об экономике в целом. Всемирный банк пересмотрелпрогноз экономического развития России. Страна «в значительной мере пострадала» от мирового экономического кризиса, констатируют эксперты банка. А сам кризис привел к «наихудшим последствиям со времен Второй мировой войны». Эти следствия - прямая угроза для стран, которые развиваются, ориентируясь на экспорт сырья. Дешевая нефть приведет к дефициту бюджета России на уровне 7,4% в 2009 году и 6% в 2010-м.

Президент российского Альфа-банка Петр Авен считает, что до конца текущего года в России исчезнут сотни банков, поскольку объем просроченных кредитов в целом по стране может достичь 20%.

Председатель Государственной думы Российской Федерации, председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов напомнил, что из-за кризисных явлений в четвертом квартале 2008 года в России спад промышленного производства составлял 6,1%, а в январе-феврале 2009 года - 14,6%. Б.Грызлов также отметил, что только количество безработных в России превысили 6 млн.

В России 43,3% опрошенных считают, что экономическая ситуация в стране ухудшится, 12,6% - улучшится, 23,7% опрошенных считают, что экономическая ситуация не изменится и 20,5% не смогли ответить.

Не удивительно, что руководство России охватывает отчаяние и истерика. Но причем здесь Украина? Она в истории с Брюссельской декларацией лишь защищала свои национальные интересы. К сожалению, для Кремля Украина все чаще выступает крайней во всех проблемах. А у наших соседей явно по чьему-то заказу появляются „художественные” книжки, где описываются победные войны России против Украины.

И эта разновидность российской истерики – весьма опасна. Особенно учитывая формирование массовых антиукраинских настроений в российском обществе.

Николай Писарчук