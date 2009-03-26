Интересы Газпрома вошли в конфликт с... интересами России?

Российская компания «Газпром» стремится любой ценой сохранить свой монопольный статус на газовом рынке.

Так объясняет негативную реакцию Москвы на брюссельские газовые договоренности между Украиной и ЕС руководитель Центра энергетической политики Института Европы РАН Алексей ХАЙТУН в интервью еженедельнику «Комментарии».

«Газпром» хочет непосредственно принимать участие в реконструкции газовых сетей и в тех деньгах, которые для этого выделит Европа. Но при этом не допускает участия Европы, и тем более Украины, в российских сетях, магистралях и, не дай Бог, месторождениях», - заявил он.

В этом смысле, по мнению российского эксперта, интересы «Газпрома» даже входят в конфликт с интересами России. После подписания российско-украинского газового соглашения, объяснил А.ХАЙТУН, у него создалось впечатление, что в этой сфере наконец проясняется политика, появляются согласованный алгоритм установления цены, прозрачные условия транзита, но это была ошибка.

«(Я) считал: то, что в окончательном итоге выгодно нашему государству — России, должно быть выгодно и «Газпрому», а вот и нет. В «Газпроме», очевидно, видят это по-другому. Ему выгоднее работать, когда концерн является монополистом и диктует, а вокруг выстраиваются. Отсюда все эти идеи «Северного потока», «Южного» и так далее», - объяснил А.ХАЙТУН.

По его убеждению, и Украине, и России, и ЕС выгоднее подписать соглашения, которые бы гарантировали прозрачные и открытые отношения для всех, но именно этого не хочет «Газпром».

«На сегодня доходы и соответственно и расходы «Газпрома» засекречены. А если он приобщится к трехстороннему газовому соглашению на тех же правах, что и Украина, то придется все обнародовать и открыть, но это не в наших интересах, не в интересах ОАО «Газпром» как самой большой монополии», - считает А.ХАЙТУН.