Интересы Газпрома вошли в конфликт с... интересами России?
Мнение российского эксперта
Российская компания «Газпром» стремится любой ценой сохранить свой монопольный статус на газовом рынке.
Так объясняет негативную реакцию Москвы на брюссельские газовые договоренности между Украиной и ЕС руководитель Центра энергетической политики Института Европы РАН Алексей ХАЙТУН в интервью еженедельнику «Комментарии».
«Газпром» хочет непосредственно принимать участие в реконструкции газовых сетей и в тех деньгах, которые для этого выделит Европа. Но при этом не допускает участия Европы, и тем более Украины, в российских сетях, магистралях и, не дай Бог, месторождениях», - заявил он.
В этом смысле, по мнению российского эксперта, интересы «Газпрома» даже входят в конфликт с интересами России. После подписания российско-украинского газового соглашения, объяснил А.ХАЙТУН, у него создалось впечатление, что в этой сфере наконец проясняется политика, появляются согласованный алгоритм установления цены, прозрачные условия транзита, но это была ошибка.
«(Я) считал: то, что в окончательном итоге выгодно нашему государству — России, должно быть выгодно и «Газпрому», а вот и нет. В «Газпроме», очевидно, видят это по-другому. Ему выгоднее работать, когда концерн является монополистом и диктует, а вокруг выстраиваются. Отсюда все эти идеи «Северного потока», «Южного» и так далее», - объяснил А.ХАЙТУН.
По его убеждению, и Украине, и России, и ЕС выгоднее подписать соглашения, которые бы гарантировали прозрачные и открытые отношения для всех, но именно этого не хочет «Газпром».
«На сегодня доходы и соответственно и расходы «Газпрома» засекречены. А если он приобщится к трехстороннему газовому соглашению на тех же правах, что и Украина, то придется все обнародовать и открыть, но это не в наших интересах, не в интересах ОАО «Газпром» как самой большой монополии», - считает А.ХАЙТУН.