В Госдуме поведали, откуда у всех угроз России ноги растут

Председатель Государственной думы Российской Федерации, председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис ГРЫЗЛОВ считает, что некоторые силы за рубежом используют экономический кризис, чтобы расшатать политическую ситуацию в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Москве, выступая на совместном заседании высшего и генерального советов партии "Единая Россия".

"Мы уже видим наглядные проявления политического экстремизма. Я говорю о попытках изнутри или извне - а, скорее всего, совместно - расшатать страну", - сказал Б.ГРЫЗЛОВ.

Он отметил, что "уже сейчас мы видим попытки подсунуть недовольным флаг в руки, только флаг этот иногда оказывается флагом другой страны".

"Мы видели митинги в Приморье, во Владивостоке, где митингующие шли с японским флагом. Это факт", - сказал Б.ГРЫЗЛОВ.

Каких-то других конкретных примеров он не приводил, но подчеркнул, что "все эти угрозы мы обязаны преодолеть".

Кроме того, Б.ГРЫЗЛОВ заявил, что причины экономического кризиса в России находятся за рубежом.

"Для кризиса подготовили почву те, кто вместо развития реальной экономики, занимался экономикой виртуальной. Виртуальная экономика была построена на гигантском секторе так называемых квазиденежных средств. Причины кризиса за рубежом, и эти причины надо устранять", - сказал он.

По его мнению, именно из-за катастрофы виртуальной экономики "нефть за полгода падает в цене в три-четыре раза". Б.ГРЫЗЛОВ также напомнил, что из-за кризисных явлений в четвертом квартале 2008 года в России спад промышленного производства составил 6,1%, а в январе-феврале 2009 года - 14,6%. Б.ГРЫЗЛОВ также отметил, что число только количество безработных в России превысило 6 млн.