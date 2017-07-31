Постпред США в ООН: время разговоров о КНДР прошло

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что не видит смысла в созыве Совбеза ООН по Северной Корее, если по ее итогам не будет принято каких-либо решений.

Соответствующее заявление Хейли опубликовала на своей странице в Twitter.

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"Время разговоров прошло. Опасность, которую режим Северной Кореи представляет для международного мира, теперь всем очевидна", - говорится в сообщении.

Done talking about NKorea.China is aware they must act.Japan & SKorea must inc pressure.Not only a US problem.It will req an intl solution. — Nikki Haley (@nikkihaley) July 30, 2017

По словам Хейли, еще одна резолюция Совбеза с осуждением действий КНДР не увеличит международное давление на Северную Корею.

"На самом деле, это даже хуже, чем ничего, потому что пошлет сигнал северокорейскому диктатору, что международное сообщество не собирается всерьез противостоять ему", - сказано в опубликованном заявлении.

В заявлении также отмечается, что Китай должен принять окончательное решение, собирается ли он "сделать жизненно важный шаг" и попытаться на деле решить проблему с КНДР.

Our full statement on the North Korean ICBM launch: pic.twitter.com/8tIaaTVkSF — Nikki Haley (@nikkihaley) July 30, 2017

Как сообщал УНИАН, КНДР 28 июля осуществила запуск баллистической ракеты, которая могла упасть в исключительной экономической зоне Японии. В ответ на северокорейское ракетное испытание США и Южная Корея произвели учебные пуски ракет.