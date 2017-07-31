Постпред США в ООН: время разговоров о КНДР прошло

01:18, 31 июля 2017
Мир
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Еще одна резолюция Совбеза с осуждением действий КНДР не увеличит международное давление на Северную Корею.

Никки Хейли / REUTERS

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что не видит смысла в созыве Совбеза ООН по Северной Корее, если по ее итогам не будет принято каких-либо решений.

Соответствующее заявление Хейли опубликовала на своей странице в Twitter.

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"Время разговоров прошло. Опасность, которую режим Северной Кореи представляет для международного мира, теперь всем очевидна", - говорится в сообщении.

По словам Хейли, еще одна резолюция Совбеза с осуждением действий КНДР не увеличит международное давление на Северную Корею.

"На самом деле, это даже хуже, чем ничего, потому что пошлет сигнал северокорейскому диктатору, что международное сообщество не собирается всерьез противостоять ему", - сказано в опубликованном заявлении.

В заявлении также отмечается, что Китай должен принять окончательное решение, собирается ли он "сделать жизненно важный шаг" и попытаться на деле решить проблему с КНДР.

Как сообщал УНИАН, КНДР 28 июля осуществила запуск баллистической ракеты, которая могла упасть в исключительной экономической зоне Японии. В ответ на северокорейское ракетное испытание США и Южная Корея произвели учебные пуски ракет.

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